Почему в костанайском СпецЦОНе двойной график для граждан, разъяснили в пресс-службе

Изменения в графике работы СпецЦОНа произошли 17 августа - после того, как вступило в действие постановление № 46 заместителя главного санитарного врача Костанайской области Юрия Севостьянова.

Теперь гражданам, которые только собираются подать документы на оформление, необходимо бронировать очередь до 16.00. А вот выдача выдача уже готовых документов осуществляется до 18.00.

- График скорректирован из-за особенностей оказания госуслуг в СпецЦОНе, - разъяснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для гражан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - В среднем, скажем, на получения водительского удостоверения или переоформления транспорта уходит час-полтора. Человек подает документы и ожидает готовый результат в СпецЦОНе. И это нужно учитывать. Именно поэтому прием документов будет завершаться в 16.00 - то есть, чтобы успеть выдать готовые документы услугополучателям день в день. Поэтому жителям Костанайской области необходимо учитывать этот график при бронировании очереди в спецЦОН. Для подачи документов последняя активная бронь будет считаться на 15.30.

Обычные ЦОНы во всей области работают по прежнему графику - с 9.00 до 18.00 в будните дни.

Напомним, что необходимо заранее бронировать очередь во все ЦОНы Костаная, а так же для посещения ЦОНов городов Рудный и Тобыл. Сделать это можно через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 или контакт-центр 1414.