График работы ЦОНов и отделений Казпочты определили в Костанайской области
Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов сегодня, 18 августа, внес изменения и дополнения в свое постановление № 46 от 16 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».
Фото Ксении РЕБИК
Соласно этому документу, с 18 августа ЦОНы и Call-центры в будние дни будут работать с 9:00 до 18:00. Работа СпецЦОНа Костаная (прием документов) - с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов - с 9:00 до 18:00.
ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла работают строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 или контакт-центр 1414.
Филиалы АО «Казпочта» работают с ограничением по времени с 9:00 до 17:00 и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Кроме того, разрешены тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).
Разрешена деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Нацбанка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
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