График работы ЦОНов и отделений Казпочты определили в Костанайской области

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов сегодня, 18 августа, внес изменения и дополнения в свое постановление № 46 от 16 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».

Фото Ксении РЕБИК

Соласно этому документу, с 18 августа ЦОНы и Call-центры в будние дни будут работать с 9:00 до 18:00. Работа СпецЦОНа Костаная (прием документов) - с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов - с 9:00 до 18:00.

ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла работают строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 или контакт-центр 1414.

Филиалы АО «Казпочта» работают с ограничением по времени с 9:00 до 17:00 и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, разрешены тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Нацбанка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.