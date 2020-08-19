Аркалыкчанка чуть не задохнулась при пожаре в своей квартире
Несчастный случай произошел 17 августа на втором этаже двухэтажного дома по ул. Горбачева. Женщина 1974 года рождения вечером уснула на своей кухне, а утром проснулась от удушья. Стены и потолок ее квартиры уже были закопчены дымом.
Хозяйка выбежала на улицу и позвала на помощь соседей, которые вызвали пожарных, в это время дверь квартиры захлопнулась.
- Звонок о пожаре поступил в службу 101 в 8.10. Прибьыв на место, пожарные проникли в квартиру через окно второго этажа при помощи трехколенной лестницы. В кухне и коридоре открытым пламенем горели мебель и вещи, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В условиях сильного задымления на месте возгорания работало звено газодымозащитной службы из 3-х человек. Им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в соседние комнаты.
Пожар удалось локализовать в 09.04, а ликвидировать уже к 09.15. Площадь пожара составила около 20 кв. м. По одной из версий причиной возгорания мог стать незатушенный окурок сигареты.
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