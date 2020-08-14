И вновь дожди и грозы, возможны шквал и град: погода в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 15-17 августа, на территории Костанайской области будет облачно. Ожидаются дожди с грозами. Местами возможны шквал и град. Утро субботы будет туманным.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- По ночам сохранится прохлада, днем будет достаточно тепло, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу, 15 августа, ночная температура воздуха ожидается в пределах 10-15 градусов, на юге области до +18°С. В дневное время термометры покажут +22...+25°С, на юге +28°С. В воскресенье ночью будет 12-17, на севере 9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25°С, только на западе области будет прохладнее: +17°С. В ночь на понедельник температура воздуха немного понизится, ожидаем 8-13, на юге 16 градусов. Днём, как и в воскресенье, будет +20...+25°С, на западе +17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 11-13 градусов тепла, а днем +22...+25°С. В воскресенье: ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С. В понедельник: ночью +10...+12°С, днем +20..+22°С.

В субботу ветер в течение дня будет менять направление с юго-восточного на южное, в воскресенье - с юго-восточного на северо-западное, которое сохранится и в понедельник. Скорость ветра составит 9-14 м/с, временами она будет усиливаться до 15-20 м/с.



