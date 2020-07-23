Костанайские энергетики намерены еще раз настаивать на повышении цены

Руководство ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» связывает необходимость повышения предельной цены с увеличением затрат на покупку электроэнергии на 25%. И со своей стороны прокомментировало «НГ» ситуацию, указав, в первую очередь, на то, что приказом министра энергетики от 29 июня 2020 года были внесены изменения в предельные тарифы на электроэнергию - с 1 июля 2020 года стоимость покупки со станции выросла на 25%.

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- И с этой даты ТОО КЭЦ покупает ее по новой цене, обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей, - говорится в комментарии пресс-службы ТОО. - Уведомление ТОО «КЭЦ» о повышении среднеотпускного тарифа с 1 августа 2020 года было оставлено без рассмотрения, в связи с чем предприятие за июль и август получит убытки в сумме 169,6 млн тенге.

Кроме того, отмечается в комментарии, за период ЧП и карантина выросла задолженность за потребленную электроэнергию, что также негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия.

ТОО «КЭЦ» готовит уведомление в антимонопольную службу о повышении тарифа на электроэнергию с сентября 2020 года.

Напомним, департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области отказал ТОО «КЭЦ» в увеличении цены продажи электрической энергии. Предельная стоимость электрической энергии 18,92 тенге/кВтч (без НДС) для потребителей пока останется без изменений.