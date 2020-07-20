Повышения тарифа на электроэнергию в Костанайской области не будет

Департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области отказал ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" в увеличении цены продажи электрической энергии. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе департамента.

Иллюстративное фото pixabay.com

- Департамент оставил без рассмотрения представленное уведомление ТОО «КЭЦ» о предстоящем повышении с 1 августа 2020 года цены на электрическую энергию до 21,26 тенге/кВтч (без НДС) в связи с несоответствием представленных материалов действующему законодательству, а также отсутствием обоснования повышения стоимости в части энергопередающих организаций, - говорится в сообщении.

Таким образом, предельная стоимость электрической энергии 18,92 тенге/кВтч (без НДС) для потребителей региона останется без изменений.

Напомним, ТОО «КЭЦ» направило в департамент уведомление о предстоящем повышении тарифа на электроэнергию. Необходимость повышения предельной цены энергетики связывали с увеличением затрат на покупку электроэнергии на 25%.