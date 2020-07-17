Увеличить тариф цены на электроэнергию просит ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"

Изменение цены прогнозируется на 12,4%. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области сообщил, что рассмотрит заявку ТОО в соответствии с действующим законодательством.

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- ТОО «КЭЦ» связывает необходимость повышения предельной цены с увеличением затрат на покупку электроэнергии на 25%, - сообщили в департаменте. - Так, приказом министра энергетики Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 243 стоимость отпускной цены электроэнергии со станции АО «Севказэнерго» с 1 июля 2020 года увеличилось на 25% (с 6,7 тенге/кВтч до 8,38 тенге/кВтч (без НДС)).

ТОО «КЭЦ», в свою очередь, планирует увеличить цену на электроэнергию на 12,4% - с 18,92 тенге/кВтч до 21,26 тенге/кВтч (без НДС).