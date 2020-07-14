Мужчина погиб в пожаре на дачах в Лисаковске

Его тело нашли пожарные во время разведки в горящем домике в одном из дачных сообществ. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар произошел в ночь с 10-го на 11 июля. Звонок в противопожарную службу поступил около 2 часов ночи. На место происшествия была отправлена группа из 5 сотрудников.

- На момент прибытия пожарных-спасателей домик сгорел полностью на площади 20 кв. м. В ходе разведки огнеборцы обнаружили тело 42-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе.

Ликвидировать пожар удалось в 03:25. Предварительная причина возгорания устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО