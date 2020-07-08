42 случая COVID-19 выявлено в Костанайской области 7 июля

Чуть больше половины из них в Костанае - 22 пациента. Еще 15 случаев заболевания КВИ выявлено у жителей Рудного, 3 - жителей Лисаковска и 2 - в Костанайском районе. Возраст заболевших от 25 до 72 лет.

Иллюстративное фото iconstyle.al

- Данные лица обследованы с профилактической целью, по самообращению, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19, - сообщили в информационном областном штабе. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания были проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 7 июля в регионе выявлено 1203 человек с инфекцией СOVID-19, 359 пациентов из них выздоровело, 3 скончались.