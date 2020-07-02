12 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области за сутки

В Костанайской области зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 1 июля 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото kfor.com

В Костанае в медицинские учреждения обратились граждане 1985-го, 1989-го, 1958-го и 1975 года рождения. В Рудном и Житикаре диагноз COVID-19 подтвержден у мужчин 1966-го, 1975-го, 1983 года рождения и 53-летней женщины.

В Костанайском, Федоровском, Амангельдинском и Камыстинском районах заболели женщины 1954-го, 1962-го, 1960-го и 1961 года рождения. Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

В очагах заболевания проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В Костанайской области зарегистрировано 524 подтвержденных случаев COVID-19 с симптомами, всего - 945 случаев.