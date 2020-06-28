Премии для СМИ: власти вручают, журналисты получают. Правильно ли это?

В мировой практике главная задача журналиста — быть голосом слабых и контролировать ответственность сильных. В международной журналистике установилось правило, согласно которому автор должен быть максимально независимым в своей работе. Абсолютная независимость невозможна, но независимость от государства и власти — одно из важнейших условий качественной журналистики.

Журналисты казахстанских СМИ в коридоре мажилиса Парламента

В Казахстане власти вручают журналистам различные премии и награды, отмечает Радио "Азаттык". Партия «Нур Отан» вручает премию «Нұр Сұнқар», мажилис — «Парламент сөзі», сенат проводит конкурсы «Аманат» и «Туған ел», а Национальный центр «Тіл-Қазына» — премию «Государственный язык и СМИ».

Накануне Дня журналистики министерство информации и общественного развития вручает медали, в 2017 году оно учредило премии для СМИ «Үркер» и телевизионную премию «Тұмар». В мае этого года министерство также учредило премию «Жігер» в честь скончавшегося журналиста Бейсена Куранбека.

Размеры денежных премий доходят до одного миллиона тенге. Возможно, по этой причине журналисты с удовольствием участвуют в конкурсах и рассказывают о победах.

«ПРЕМИИ ОЧЕНЬ РЕДКО ПРИСУЖДАЮТСЯ АВТОРАМ КРИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Журналист Мейрамхан Жапек, которая была членом комиссии по присуждению премии «Үркер» в первый год, сомневается в том, что премии присуждаются справедливо.

— Конечно, в состав комиссии включают журналистов. И ни для кого не секрет, что в итоге выбор останавливают на тех, кто нравится властям. К примеру, большинство лауреатов премии партии «Нур Отан» являются представителями государственных СМИ. [Награда] присуждается только тем авторам, которые позитивно отражают работу партии. Премии очень редко присуждаются авторам критических материалов, — считает Мейрамхан Жапек.

Она говорит, что при вручении премии «Үркер» на нее, как на члена жюри, не оказывали прямого давления, но со стороны коллег-организаторов были определенные намеки.

— Я просматривала материалы интернет-сайтов. Были люди, которые хотели повлиять на мое решение. Это не было приказом и давлением со стороны председателя комиссии. Коллеги, которые занимались этой работой, высказывали свои предложения, предлагали посмотреть те или иные материалы, которые, на их взгляд, были сильнее. Я не стала слушать их и выбрала работы так, как посчитала правильным. В последующие годы уже никто не предлагал мне войти в состав жюри. Причина, думаю, очевидна, — говорит Жапек.

Журналист считает, что премии должны присуждаться не зависящими от правительства объединениями.

Работающий на государственном телеканале «Хабар» Нурсултан Курман, который был ведущим церемонии награждения премией «Тұмар», полагает, что награды вручают телеканалам, поддерживающим хорошие отношения с правительством.

— Когда дело доходит до новостных программ, кажется, что [премию «Тұмар»] присуждают различным каналам в порядке очередности. Кажется, там не контролируют, насколько сильными и актуальными были программы. Иногда вместо так называемых фаворитов премии присуждают малоизвестным программам с низким рейтингом, которые никто не смотрит. Не знаю, вероятно, премии дают программам, которые у министерства на хорошем счету, — говорит Курман.

Болат Мурсалим, директор информационных программ «31 канала», который последние четыре года выигрывал премию «Тұмар», «не против» государственных наград.

— В День журналистики такие премии должны быть. Новостная программа «Информбюро» «31 канала» дважды удостаивалась премии «Тұмар», и наш журналист Аида Боранбай была обладателем этой премии как лучшая телеведущая. Программа «Мама, мы дома» тоже была номинирована как лучший проект. Руководитель нашей редакции в Нур-Султане Гулбану Анияткызы получила премию «Нұр Сұнқар». Но это не изменило отношение канала к властям, — говорит Мурсалим.

«ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРИТИКУЕМЫ»

Журналист интернет-издания Vlast.kz Данияр Молдабеков считает, что СМИ не должны получать деньги от государства.

— СМИ лучше бы вообще не сотрудничать с государством и никаких денег от него не получать. Тем более если государство недемократическое. Основная задача журналистики, как я ее понимаю, — это показывать государству на его ошибки все время, раз за разом, причем любому государству, будь это автократия, которая сейчас у нас есть, или демократия, которая, я надеюсь, у нас когда-нибудь будет. Любой президент, любая администрация президента и вообще все ветви власти должны быть критикуемы. Должны вестись расследования, должны писаться критические колонки, соответственно, получать деньги от государства в какой-либо форме не нужно, — убежден он.

Молдабеков говорит, что он с пониманием относится к коллегам, которые принимают награды.

— Я не осуждаю тех, кто получает премии. Живем один раз, и каждый сам выбирает, что ему делать. Меня вряд ли номинируют на какую-нибудь из этих премий. Если номинирует и я выиграю, могу вам дать слово, что я от этих денег откажусь однозначно, — говорит корреспондент Vlast.kz.

КАКОВА ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА?

Британский журналист Джоанна Лиллис, которая много лет живет в Казахстане и пишет о Центральной Азии для изданий Economist, Guardian, Independent, не поддерживает получение корреспондентами и редакциями правительственных премий.

— Подобная практика поощряет репортажи, лояльные государству и выгодные ему. Она не способствует развитию журналистики как четвертой власти, которая может привлечь государство к ответу и которая несет пользу обществу, выполняя свое истинное предназначение. В соответствии с передовой международной практикой, наградами в сфере журналистики поощряют за хорошие качественные статьи и расследования, которые не всегда отвечают интересам правительства, но отвечают общественным интересам, — говорит Лиллис Азаттыку.

По словам Лиллис, если бы британские или американские власти попытались вручить СМИ денежные премии, то авторитетные журналисты восприняли бы это в лучшем случае как попытку получить от редакции лояльный материал, в худшем — как подкуп.

Аксауле Альжан, выпускница факультета журналистики Калифорнийского университета в Беркли, считает, что получение правительственных наград корреспондентом противоречит принципам журналистики.

— Журналистская этика запрещает делать репортажи о друзьях, родственниках или близких. Потому что в любом случае с ними сложно быть беспристрастными. Так и с пресс-службами, членами правительства и другими «боссами» — чем дальше журналист держится от них, тем лучше для него самого и для аудитории, — говорит Альжан, проработавшая 13 лет в казахстанской журналистике.

По словам Альжан, журналисту, получившему государственную награду, сложно задавать чиновникам острые вопросы.

— Нам также нужно избавляться от привычки получать небольшие подарки, цветы, сувениры, блокноты, торты, которые ежегодно раздают пресс-службы, и выражать им за это благодарность в социальных сетях. Эти блокноты и ручки не сделает редакцию богаче. Но вам потом будет неудобно задавать острые вопросы человеку, с которым у вас хорошие отношения, — считает она.

Альжан, получившая образование на Западе, критикует не только тех, кто получает правительственные награды, но и тех, кто, проработав какое-то время в журналистике, идет во власть и выстраивает там карьеру.

— В казахстанской журналистике есть особенное преклонение перед чинами. С этим, возможно, связан «авторитет» государственных наград. Предел мечтаний многих журналистов — устроиться на хорошую должность и руководить пресс-службой какой-либо крупной компании. Для некоторых журналистов это пик карьеры. Если вчерашнего журналиста назначают заместителем акима или пресс-секретарем, мы начинаем его поздравлять в социальных сетях и мессенджерах. Это еще один признак того, что наша журналистика больна, — отмечает Аксауле Альжан.