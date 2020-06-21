Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 158 (+22)
ЕНТ стартовало в Казахстане
Tengrinews.kz
В этом году первый день проведения ЕНТ выпал на воскресенье, 21 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным Министерства образования, в этот день тестирование будут проходить 6,5 тысячи абитуриентов. Это один из самых малочисленных потоков.
Фото с сайта Tengrinews.kz
В период с 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. В каждом из пунктов будут приняты усиленные меры медико-санитарного характера: прохождение дезинфицирующего тоннеля, дезинфицирующего коврика, замер температуры, обработка рук санитайзером, предоставление маски.
При запуске и рассадке будет обеспечено расстояние не менее 2 метров между тестируемыми, каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха.
Санитарные требования будут соблюдаться строго, поэтому заполнение аудитории допускается только до 50 процентов. Соответственно, ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки.
Напомним, что в текущем году для тестируемых созданы беспрецедентные условия. К примеру, впервые разрешается использование калькулятора, для абитуриентов был предоставлен бесплатный доступ к пробным тестам, увеличено время проведения тестирования до 4 часов. Также выпускники были освобождены от госэкзаменов.
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