Ветрено и немного дождливо будет в ближайшие дни на территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня нас ждет переменная облачность. Суббота, 20 июня, пройдет без осадков, ночью и утром возможен туман. В воскресенье, 21 июня, местами по области ожидаются дожди и грозы, возможны шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в этот день осадков не будет. В понедельник, 22 июня, дожди, возможно с грозами, пройдут на большей части территории региона, не минуют они и областной центр.

- В субботу, 20 июня, ночью будет 3-8, на юге области 11 градусов, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем потеплеет до 20-25, а на юге до 28 градусов. В ночь на воскресенье термометры покажут: +10...+15°С, на юге +18°С. Днем воздух прогреется до +23...+28°С, только на севере области будет прохладнее: +20°С. В понедельник, 22 июня, ночью столбики термометров поднимутся до отметок +7...+12, на юге до +15°С. Днем ожидаем 20-25 градусов.

По прогнозам синоптиков, в субботу северный ветер сменится юго-западным. В воскресенье на смену юго-западному придет северо-западный ветер и это направление он сохранит в понедельник. Скорость ветра в ближайшие три дня составит составит в среднем 9-14 м/с, но в дневное время возможны усиления до 15-20 м/с.