По факту гибели молодого человека на базе отдыха "Малибу" проводится досудебная проверка

13 июня на базе отдыха «Малибу» утонул 25-летний мужчина. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области «НГ» сообщили, что по факту его смерти проводится досудебная проверка.

В социальных сетях новость активно обсуждается. В первую очередь - в связи с тем, что работа пляжей официально не разрешена, однако люди купаются и даже гибнут.

Директор базы отдыха «Малибу» Сергей ТАНАСЕЙЧУК уверяет, что пляж на базе отдыха не работает в связи с карантином.

- В данный момент мы открыты только, как база отдыха, купаться у нас запрещено, - пояснил «НГ» Танасейчук. - О запрете на купание еще за неделю до несчастного случая везде были развешены объявления. Когда молодые люди снимали домик на «Малибу», администратор сказала, что купаться можно, имея в виду небольшой бассейн, который расположен рядом с их домиком. Кроме этого, у нас есть бочка с водой, где тоже можно ополоснуться.

Доступ к пляжу на «Малибу» огорожен проволокой с красно-белой сигнальной лентой, но, несмотря на это, отдыхающие заходят в воду. По словам Танасейчука, администратор регулярно делает замечания желающим окунуться, но люди зачастую игнорируют все запреты.

- В субботу похолодало, но молодой человек все равно вошел в воду, - рассказал нам владелец «Малибу». - Администратор сделала ему замечание, но он из воды не вышел. Через некоторое время друзья уже вытащили его на берег, пытались откачать, потом вызвали «скорую». Спасателей на пляже пока нет, потому что сезон у нас не открыт. Планируем нанять водолаза для обследования дна, а позже квалифицированного спасателя.

- По факту смерти жителя г.Костаная проводится расследование, назначена экспертиза, - пояснила пресс-секретарь ДП полиции области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Результаты экспертизы еще не готовы.