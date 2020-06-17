Ожидаются дожди и грозы, которые иссякнут к выходным - о погоде в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 июня, на территории области и в Костанае ожидается переменная облачность, утром местами пройдут дожди с грозами. В пятницу, 19 июня, по области местами дожди и грозы в утренние и дневные часы. В областном центре осадков не будет.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 13 июня, на всей территории региона осадков не предвидится. В пятницу и субботу в утренние часы возможен туман.

- В четверг, 18 июня, ночью будет 8-13, на юге области 16 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем столбики термометров поднимутся до 18-23, а на юге до 28 градусов. В пятницу и субботу по ночам температурные показатели будут одинаковыми: +3...+8°С, на юге +11°С. В дневное время в пятницу ожидаем +15...+20°С на юге +23°С, в субботу термометры покажут +24...+26°С.

По прогнозам синоптиков, ветер в ближайшие три дня будет менять направление с северного на северо-западное и юго-западное. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.



