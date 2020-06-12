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Две семьи остались без крова в Федоровском районе Костанайской области
Айнура НАУРУЗБАЕВА
Пожар в селе Первомайское Федоровского района полыхнул 9 июня в двухквартирном доме. О его причинах мало что известно. Соседи сообщили о пожаре около часу ночи, когда дом уже пылал.
В результате две семьи остались без жилья и вещей. И если жильцы второй квартиры пострадали только материально, то в той, где собственно и начался пожар, серьезные ожоги получил пятилетний ребенок и 48-летний хозяин дома. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Его 13-летняя дочь, 11-летний сын-инвалид и жена также находятся под наблюдением врачей, но их жизнь вне опасности. А вот судьба маленького Владимира могла бы быть более плачевна, если бы его буквально не выдернул из огня сосед, 30-летний Дмитрий Долгачев. Молодой мужчина спас мальчика через окно горящего дома и сам получил 25-процентные ожоги тела и рук.
Все пострадавшие госпиталтизированы в Федоровскую районную больницу.
В данное время власти поселка думают, как решить жилищный вопрос для погорельцев, а местные волонтеры собирают средства на обзаведение и медикаменты. Читатели "НГ" также могут передать помощь для пострадавших.
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