Две семьи остались без крова в Федоровском районе Костанайской области

Пожар в селе Первомайское Федоровского района полыхнул 9 июня в двухквартирном доме. О его причинах мало что известно. Соседи сообщили о пожаре около часу ночи, когда дом уже пылал.

В результате две семьи остались без жилья и вещей. И если жильцы второй квартиры пострадали только материально, то в той, где собственно и начался пожар, серьезные ожоги получил пятилетний ребенок и 48-летний хозяин дома. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Его 13-летняя дочь, 11-летний сын-инвалид и жена также находятся под наблюдением врачей, но их жизнь вне опасности. А вот судьба маленького Владимира могла бы быть более плачевна, если бы его буквально не выдернул из огня сосед, 30-летний Дмитрий Долгачев. Молодой мужчина спас мальчика через окно горящего дома и сам получил 25-процентные ожоги тела и рук.

Все пострадавшие госпиталтизированы в Федоровскую районную больницу.

В данное время власти поселка думают, как решить жилищный вопрос для погорельцев, а местные волонтеры собирают средства на обзаведение и медикаменты. Читатели "НГ" также могут передать помощь для пострадавших.