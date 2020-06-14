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Присутствие иностранных наблюдателей на выборах в Казахстане под вопросом
Из-за пандемии коронавируса в мире Казахстан может столкнуться с трудностями при приглашении международных и иностранных наблюдателей на выборы депутатов Сената, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.
Фото:elements.envato.com
"Что касается участия национальных и международных наблюдателей. Законодательное поле по участию национальных наблюдателей совершенно не изменилось. Как и раньше, участие национальных наблюдателей в избирательных процедурах возможно. Мы ожидаем, что оно будет реализовано.
Что касается приглашения международных иностранных наблюдателей, то здесь есть один важный аспект. Сейчас у Казахстана фактически отсутствует авиасообщение, есть ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Они действуют не только в нашей стране, но и в целом во многих странах мира", - отметил Петров на заседании ЦИК.
Он уточнил, что вопрос приглашения иностранных миссий находится в компетенции Министерства иностранных дел.
"Мы инициировали обсуждение с МИД. Думаю, в ближайшее время при малейшей возможности мы совместно с МИД этот вопрос рассмотрим. Что касается приглашения наших коллег, представителей центральных избирательных комиссий других стран - мы пока такой возможности не рассматриваем. То есть часть иностранных наблюдателей шла по нашим двусторонним меморандумам и договорам о сотрудничестве, мы пока коллег своих не приглашаем", - добавил он.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов Сената Парламента.
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