Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 3159 (+630)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 28 (+7)
Выборы депутатов Сената состоятся 12 августа
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил выборы депутатов Сената Парламента на 12 августа 2020 года, сообщается на сайте Акорды.
Выборы пройдут в связи с истечением в октябре конституционного срока полномочий депутатов Сената.
"Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", – говорится в указе президента
По два человека от каждой области в Сенат избирают выборщики (депутаты маслихатов). Пятнадцать депутатов Сената назначает президент. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет.
Очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий сенаторов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 74
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020