Выборы пройдут в связи с истечением в октябре конституционного срока полномочий депутатов Сената, передает Informburo.kz

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил выборы депутатов Сената Парламента на 12 августа 2020 года, сообщается на сайте Акорды.

Выборы пройдут в связи с истечением в октябре конституционного срока полномочий депутатов Сената.

"Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", – говорится в указе президента

По два человека от каждой области в Сенат избирают выборщики (депутаты маслихатов). Пятнадцать депутатов Сената назначает президент. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет.

Очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий сенаторов.