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12-летний подросток утонул в районе Тепличного комбината в Костанае
12 июня 2020, 16:17 | Происшествия
По сообщению ДЧС мальчик 2007 года рождения около 20 часов 11 июня купался в необорудованном для этого месте в районе тепличного комбината. Тело ребенка спасатели извлекли из воды и передали полиции в 21.18.
Официальные данные об обстоятельствах трагедии не разглашаются. Между тем, по неподтвержденным официально данным, мальчик являлся воспитанником детской деревни семейного типа "Жануя". Как раз в том районе и располагается "Жануя". Если эти данные подтвердятся, возникает вопрос, что делал ребенок в неурочной время на реке?
Фото пресс-службы ДЧС КО
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