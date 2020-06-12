12-летний подросток утонул в районе Тепличного комбината в Костанае

По сообщению ДЧС мальчик 2007 года рождения около 20 часов 11 июня купался в необорудованном для этого месте в районе тепличного комбината. Тело ребенка спасатели извлекли из воды и передали полиции в 21.18.

Официальные данные об обстоятельствах трагедии не разглашаются. Между тем, по неподтвержденным официально данным, мальчик являлся воспитанником детской деревни семейного типа "Жануя". Как раз в том районе и располагается "Жануя". Если эти данные подтвердятся, возникает вопрос, что делал ребенок в неурочной время на реке?

Фото пресс-службы ДЧС КО