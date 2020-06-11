Где пройти тест на коронавирус в Костанае

Тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в филиалах Национального центра экспертизы, как в городах республиканского значения, так и в областных центрах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Как рассказали в пресс-службе Национального центра экспертизы, тест на коронавирус методом ПЦР стоит 11 500 тенге.

"Для исследования в качестве биоматериала используется мазок из носоглотки и зева. Выдача результатов тестов составляет от 12 до 24 часов. Для того чтобы пройти тестирование, гражданам необходимо будет заранее зарегистрироваться, заполнив личные данные на сайте nce.kz", - пояснили в НЦЭ.

Посещать лаборатории нужно в медицинских масках, соблюдая безопасную дистанцию. График приема анализов: с 8.30 до 16.00 (по местному времени), 5 дней в неделю.

В Костанае тест можно сдать в филиал НЦЭ по адресу: улица Аль-Фараби, 113, телефоны: 8 (7142) 54-44-18, 8 (7142) 54-74-10.

Стоит отметить, что анализ на коронавирус также можно сдать в частных лабораториях. Кроме того, костанайцы могут сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу, если пройдут по эпидемиологическим критериям.