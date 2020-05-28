Бесплатный тест на антитела к коронавирусу могут сдать костанайцы

Но сделать это смогут только те, кого отберут эпидемиологи Министерства Здравоохранения на основе эпидемиологических критериев. Бесплатное экспресс-тестирование стало возможным вследствие благотворительной помощи, оказанной фондом «Саби».

Иллюстративное фото diagnozlab.com

Заявку на участие в экспресс-тестировании можно отправить на сайте www.cdl.kz, заполнив специальную анкету. Далее эпидемиологи сделают выборку анкет на основе эпидемиологических критериев. С отобранным заявителями свяжутся операторы контакт-центра и назначат для каждого из них индивидуальное время посещения процедурного кабинета.

В целях соблюдения мер безопасности пациент должен соблюдать определенные правила:

обязательное указание адреса электронной почты для получения результатов,

явка строго в указанное время,

обязательное наличие маски,

соблюдение дистанции 1,5-2 метра между посетителями процедурного кабинета.

Экспресс-тестирование оценивает реакцию иммунной системы на коронавирус и выявляет в крови, взятой из пальца, специфические антитела классов IgM и IgG.

Антитела IgM являются ранними и вырабатываются через 7-10 дней после инфицирования. Они свидетельствуют об острой стадии заболевания.

Антитела IgG относятся к поздним и говорят о перенесенной инфекции с формированием иммунного ответа.

Результат экспресс-тестирования получают уже через 15 минут после сдачи анализа. Пациент его получит на почту, указанную при заполнении анкеты.