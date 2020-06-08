Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 1357 (+313)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 9 (+4)
Какие послабления карантина будут в Житикаринском районе?
С 8 июня в Житикаре и Житикаринском районе запустят маршрутные автобусы на дачи, летние террасы общепита откроют для посетителей и разрешат спортивные тренировки группам до 30 человек. Эти и другие послабления было решено ввести после заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.
Послабление стало возможным в связи с тем, что с 1 июня ежедневный прирост заболеваемости КВИ в районе в течение 7 дней не превышал 7%.
С 8 июня решением штаба включены в перечень разрешенных видов деятельности, при обязательном соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:
- отдел города Житикары по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;
- автобусный маршрут «Житикара – село Пригородное», согласно расписанию;
- дачные маршруты, согласно расписанию;
- цветочные павильоны;
- химчистки;
- фотоателье;
- рекламные агентства и полиграфия;
- агентства по недвижимости;
- спортивные площадки (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек);
- объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек).
- библиотеки;
- объекты общественного питания, где имеются летние террасы с числом посадочных мест до 30 с расстановкой столов не менее 2 метров друг от друга с 7.00 до 21.00, остальные по принципу «доставки до клиентов и на вынос»;
- профилакторий ТОО «Денсаулык-2008» (исключительно для работников АО «Костанайские минералы»).
Напомним, в Костанайской области с сегодняшнего дня разрешили работу баз отдыха, санаториев и профилакториев.
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