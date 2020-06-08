Базы отдыха и санатории начнут работать в Костанайской области

Такое решение было принято сегодня, 8 июня, на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ написал на своей странице в Instagram.





Как сообщил аким, за последние 7 дней прирост заболеваемости КВИ на территории области не превысил 7%, поэтому в рамках 6-го этапа вводятся некоторые послабления. К Житикаре это, как и прежде, не относится.



Так, с 8 июня с усилением санитарного режима решено возобновить:

работу баз отдыха, санаториев, профилакториев,

работу тату-салонов, бильярдных, боулинг-центров, караоке баров,

работу выставок,

проведение местных экскурсий,

работу общественного городского транспорта без ограничений по времени.

Аким напомнил, что до стабилизации эпидситуации остается приостановленной деятельность:



По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей,

Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,

Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых),



Ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных,



Букмекерских контор,

Аквапарков, бассейнов,



Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно,



Расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ.

В Житикаринском районе все же будет частичное послабление карантина. Какое именно - аким не уточнил.



- Поручил главному санитарному врачу области принять меры по введению соответствующих послаблений, - написал Мухамбетов.

Фото из Instagram

