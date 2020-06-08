Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 1357 (+313)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 9 (+4)
Базы отдыха и санатории начнут работать в Костанайской области
Такое решение было принято сегодня, 8 июня, на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ написал на своей странице в Instagram.
Как сообщил аким, за последние 7 дней прирост заболеваемости КВИ на территории области не превысил 7%, поэтому в рамках 6-го этапа вводятся некоторые послабления. К Житикаре это, как и прежде, не относится.
Так, с 8 июня с усилением санитарного режима решено возобновить:
- работу баз отдыха, санаториев, профилакториев,
- работу тату-салонов, бильярдных, боулинг-центров, караоке баров,
- работу выставок,
- проведение местных экскурсий,
- работу общественного городского транспорта без ограничений по времени.
Аким напомнил, что до стабилизации эпидситуации остается приостановленной деятельность:
- По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей,
- Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,
- Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых),
- Ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных,
- Букмекерских контор,
- Аквапарков, бассейнов,
- Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно,
- Расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ.
В Житикаринском районе все же будет частичное послабление карантина. Какое именно - аким не уточнил.
- Поручил главному санитарному врачу области принять меры по введению соответствующих послаблений, - написал Мухамбетов.
Фото из Instagram
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 59
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020