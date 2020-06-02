Родственники не смогут присутствовать на территории сдачи ЕНТ

В Казахстане родственникам запретили присутствовать на территории сдачи Единого национального тестирования. Они будут наблюдать за всем процессом по онлайн-трансляции, передает корреспондент zakon.kz.

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Я хотел бы сказать, что родителям и другим сопровождающим лицам запрещено ожидать детей на территории сдачи ЕНТ. Будет вестись онлайн-трансляция, которая позволит родителям наблюдать за ходом проведения ЕНТ. Пункты проведения ЕНТ будут ограждены баррикадными лентами. Порядок входа в пункты проведения обеспечивает расстояние между тестируемыми не менее двух метров. Такое же расстояние будет обеспечено во время сдачи ЕНТ, то есть дистанция два метра, и в аудиториях будет сохраняться именно социальная дистанция, - сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов во время заседания правительства.

В 161 пункте проведения будет задействовано более 1 200 аудиторий с 50% заполнением для минимизации рисков.

- Предпринимаем пять мер дезинфекции: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры каждого абитуриента, предоставление одноразовой маски. Санитарные требования будем сохранять во всех местах проведения ЕНТ, - добавил глава МОН.