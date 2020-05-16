Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых

Когда животным грозит опасность, они начинают защищаться. У людей это почему-то работает не всегда. Свежий пример - история студентов КГПУ. В конце апреля в инстаграм-аккаунте student_kspu появилось письмо студентов к ректору. Это небольшой текст, в котором предлагается обсудить проблемы предстоящей летней сессии и выпускных экзаменов. Подписей нет, зато пост собрал 223 комментария с просьбами к местным СМИ, президенту и акиму Костанайской области - обратить внимание на студенческие проблемы.

- Сессия будет проходить с неким «роботом-Прокторинг», который будет распознавать лица и подтверждать личность на экзамене, - пишут студенты. - По словам ректората, за лишнее движение будет выкидывать с сайта, а студент автоматически отправится на дополнительный семестр. У студентов многочисленные вопросы: как им быть, если нет веб-камеры, плохой Интернет или просто старый компьютер. Как быть студентам из села или если в семье есть маленькие дети? Ответ на вопросы один: «Мы в этом не виноваты, вы знали, что режим ЧП могут продлить, и должны были подготовиться к такому развитию событий». Предлагают семье на время теста побыть на улице, чтобы случайно не помешать экзамену.

В письме отмечается, что единственное предложенное руководством вуза решение проблемы - написать заявление о переносе сессии. Но не факт, что это заявление одобрят. В конце письма студенты делают вывод: проблема не в них, а в руководстве, которое не хочет их слышать. И предлагают альтернативу - выставить экзаменационные оценки по результатам среднего балла и итогам рубежного контроля.

В этом письме прекрасно все. Тут тебе и результаты госпрограммы «Цифровой Казахстан», с помощью которой должно работать онлайн-образование. А мы помним, что, по данным вице-министра цифрового развития Аблайхана Оспанова, на эту программу за два года из республиканского бюджета выделен 41 млрд тенге. Но вдруг выясняется, что с Интернетом проблемы, да и возможности есть не у всех.

А еще эта история показывает, как на самом деле выстраивается «прямой диалог между студентами и руководством вуза». Как хорошо у нас заботятся о подготовке будущих специалистов. Вопрос на засыпку: что сделает студент, когда поймет, что всем наплевать на его проблемы?

Я, как журналист «НГ», попытался разобраться в проблеме и наткнулся на отчаянное нежелание идти на контакт со стороны авторов письма и полное отсутствие какой-либо связи с руководством вуза. На звонки по городским номерам ответил только охранник, который сказал, что все руководство на дистанционной работе и в учебном заведении никого для разговора с корреспондентом нет. Нашел номера сотовых телефонов нескольких рядовых сотрудников вуза, но и они ничем не помогли. С авторами письма мы списались в социальных сетях, но называть себя и рассказывать о попытках решить проблему они не стали. Коротко сообщили, что после шумихи в Сети администрация вуза пошла на уступки.

Получается, что проблема есть, о ней все всё знают, но защищать свои права публично никто не хочет. Гораздо эффективнее - выстрелить анонимным постом в соцсети. Хороший урок для нового поколения, не правда ли?