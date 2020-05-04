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Два человека погибли, трое ранены в результате столкновения "Хонды" с "КамАЗом" в Костанайской области
4 мая 2020, 23:31 | Происшествия
ДТП произошло 4 мая во второй половине дня на территории Камыстинского района. Водитель следовавшей транзитом из Нур-Султана в Актобе "Хонды" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был занят нв ремонте дороги.
- За рулем "Хонды" с армянскими номерами находился 29-летний житель Атырау. Он и один из пассажиров легкового автомобиля погибли, - сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. - Еще один пассажир, а также двое работников дорожного предприятия доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.
Водитель "КамАЗа" не пострадал.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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