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Два человека погибли, трое ранены в результате столкновения "Хонды" с "КамАЗом" в Костанайской области

4 мая 2020, 23:31 |  Происшествия

ДТП произошло 4 мая во второй половине дня на территории Камыстинского района. Водитель следовавшей транзитом из Нур-Султана в Актобе "Хонды" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был занят нв ремонте дороги.

- За рулем "Хонды" с армянскими номерами находился 29-летний житель Атырау.  Он и один из пассажиров легкового автомобиля погибли, - сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. - Еще один пассажир, а также двое работников дорожного предприятия  доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Водитель "КамАЗа" не пострадал.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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