Горячее водоснабжение будет отключено в части домов Костаная

Как сообщает ГКП "КТЭК", это связано с проведением капитального ремонта тепломагистрали на проспекте Абая и коснется только запитанных от этой магистрали домов. Отключение продлится 4 дня.

Иллюстративное фото kubnews.ru

Подачу горячей воды прекратят 27 апреля и обещают возобновить к 1 мая. Без воды останутся следующие дома:

ул. Баймагамбетова 4a, 8;

ул. Гвардейская 9а;

пр. Абая 39a, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50,52, 54, 54a;

ул. Джамбула 89, 89/3, 91, 93, 95;

ул. Маяковского 104/1, 104/2.



Администрация ГКП «КТЭК» приносит извинения за неудобства.