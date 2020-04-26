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Горячее водоснабжение будет отключено в части домов Костаная
26 апреля 2020, 11:09 | ЖКХ
Как сообщает ГКП "КТЭК", это связано с проведением капитального ремонта тепломагистрали на проспекте Абая и коснется только запитанных от этой магистрали домов. Отключение продлится 4 дня.
Иллюстративное фото kubnews.ru
Подачу горячей воды прекратят 27 апреля и обещают возобновить к 1 мая. Без воды останутся следующие дома:
ул. Баймагамбетова 4a, 8;
ул. Гвардейская 9а;
пр. Абая 39a, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50,52, 54, 54a;
ул. Джамбула 89, 89/3, 91, 93, 95;
ул. Маяковского 104/1, 104/2.
Администрация ГКП «КТЭК» приносит извинения за неудобства.
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