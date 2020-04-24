Коронавирус в Костанайской области:
Экстренные больные перенаправляются в областную больницу в связи с выявлением Covid-19 у пациента горбольницы Костаная
Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
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"Все сотрудники и больные из числа близкого контакта с КВИ-положительным пациентом изолированы на территории городской больницы, - говорится в в пресс-релизе. - Производится контроль за состоянием как пациентов, так и медперсонала. У всех взяты образцы ПЦР. После получения результата все будут отправлены в карантинный стационар или домашний карантин".
Потоки экстренных больных переправлены в областную больницу. Городская больница работает в режиме долечивания и выписки больных, отметили в ведомстве.
Плановые госпитализации в городскую больницу приостановлены.
Пациент с положительным тестом на КВИ был выявлен в проктологическом отделении Костанайской городской больницы 23 апреля.
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