Еще у одного человека подтвердился коронавирус в Костанае

Коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины 1965 года рождения. Это 36-й случай заболевания COVID-19 в регионе.

- В городской больнице в плане профилактического обследования пациентов, был выявлен больной с коронавирусной инфекцией. Мужчина находился на лечении в проктологическом отделении с различными сопутствующими заболеваниями, - сообщили в оперативном штабе.

Мужчина проживал в частном доме, не работал. В доме проведут дезинфекционные работы. Ко всем контактным лицам приняты карантинные меры.

Больного переведут в инфекционное отделение рудненской городской больницы.