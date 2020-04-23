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Коронавирус в Казахстане: 2207 случаев (+72 за сутки),
515 выздоровевших (+0 за сутки), 19 умерли (+0 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области:
Коронавирус в Костанайской области:
36 случая (+1 за сутки), 1 выздоровевший (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Еще у одного человека подтвердился коронавирус в Костанае
23 апреля 2020, 10:33 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины 1965 года рождения. Это 36-й случай заболевания COVID-19 в регионе.
- В городской больнице в плане профилактического обследования пациентов, был выявлен больной с коронавирусной инфекцией. Мужчина находился на лечении в проктологическом отделении с различными сопутствующими заболеваниями, - сообщили в оперативном штабе.
Мужчина проживал в частном доме, не работал. В доме проведут дезинфекционные работы. Ко всем контактным лицам приняты карантинные меры.
Больного переведут в инфекционное отделение рудненской городской больницы.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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