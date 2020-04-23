Новые телефоны для приема заявок на 15 000 тенге обозначил акимат Костаная

Заявки на получение компенсации по коммунальным услугам принимаются по номерам: 57-57-50 и 57-57-52, а также по номеру 109. Об этом только что сообщила пресс-служба акима города Костаная.

Очевидно это связано с крайне высокой загрузкой службы IKomek, на которую возлагали эти обязанности чиновники. В то время, как в Костанайской области прием заявок начали 22 апреля, в областном центре это сделать не смогли, поскольку "захлебнулся" номер 109.

Об этом на брифинге вечером 22 апреля рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Даурен Аскаров. Он и сообщил, что костанайцам заявки можно подавать с 23 апреля по все тому же номеру 109.

Однако уже утром стало ясно, что служба физически не справляется с объемом звонков. Поэтому акимату пришлось перевести прием заявок и на другие номера.