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Заявки принимаем, деньги будут позже - Кто и как получит выплату за комуслуги, объяснили в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

22 апреля 2020, 19:05 |  ЖКХ

Деньги для оплаты коммунальных услуг ещё не поступили из республиканского бюджета, поэтому когда начнутся первые выплаты 15 000 тенге пока неизвестно. Об этом рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Даурен АСКАРОВ. В районах и городах региона сбор заявок начался сегодня, 22 апреля. В Костанае он стартует завтра, 23 апреля.

- Сегодня было много звонков и много сбоев в работе. Теперь все отработано. В Костанае в службе 109 работает 10 человек. Еще продолжался поток звонков и по выплатам 42 500.  Завтра IKomek будет работать по выплатам 15 000 тенге, — рассказал Даурен Аскаров. - Мы просим людей запастись терпением. Даже если вы подадите заявку после 30 апреля, вы всё равно получите выплаты и за апрель, и за май. Не надо создавать гонку. Сети перегружены.

Аскаров остановился на алгоритме по возмещению расходов на коммунальные услуги. Он напомнил, что потребитель доложен подать заявку в call-центр, где обязательно назовет свой ИИН, категорию, к которой относится, номера всех лицевых счетов. Субсидироваться будут тепло-, электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО и лифтовое хозяйство.  В call-центре сформируют списки и отправят их в отдел ЖКХ и отдел занятости для проверки. После проверки акимат перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.

Если вам предстоит заплатить за коммунальные услуги больше 15 000 тенге, то недостаток придётся оплатить самостоятельно. Если же начислят меньше, то остаток от 15 000 тенге перенесут на следующий месяц.

Как пояснил Аскаров, если человек подпадает под категорию получателей выплаты, но не является собственником жилья или не имеет лицевых счетов (например, договор за пенсионера оформляли его дети), то он не сможет получить выплату.

 

Напоминаем, что получить 15 000 тенге для оплаты коммуслуг имеют право следующие категории граждан:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38413

На сегодняшний день в Костанайской области более 50 000 человек имеют право на такие выплаты.
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