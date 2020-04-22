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Как подать заявление на выплату 15 000 тенге, определили в Костанайской области

22 апреля 2020, 07:50 |  Государство

Ранее сообщалось, что государство два месяца на абонентские счета граждан определенных категорий будут направлять по 15 000 тенге для оплаты коммунальных услуг.  И вот сейчас стало ясно, что нужно сделать получателям этой помощи.

Напоминаем, что получить 15 000 тенге для оплаты коммуслуг имеют право следующие категории граждан:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Начиная с 22 апреля нужно подать заявку в call-центр, в которой сообщить свой ИИН и номера лицевых абонентских счетов и телефон для связи.  Сделать это нужно по телефону. Номера телефонов для каждого населенного пункта, а также порядок действий - на инфографике ниже:

 
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