Как подать заявление на выплату 15 000 тенге, определили в Костанайской области

Ранее сообщалось, что государство два месяца на абонентские счета граждан определенных категорий будут направлять по 15 000 тенге для оплаты коммунальных услуг. И вот сейчас стало ясно, что нужно сделать получателям этой помощи.

Напоминаем, что получить 15 000 тенге для оплаты коммуслуг имеют право следующие категории граждан:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- многодетные семьи;

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;

- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Начиная с 22 апреля нужно подать заявку в call-центр, в которой сообщить свой ИИН и номера лицевых абонентских счетов и телефон для связи. Сделать это нужно по телефону. Номера телефонов для каждого населенного пункта, а также порядок действий - на инфографике ниже: