Повреждённое ураганом дерево угрожает многоквартирному дому в Костанае

Наклонившееся после бурана дерево мужет стать причиной крупных разрушений в доме № 8 по ул. Кочубея. Как рассказала "НГ" сегодня, 17 апреля, жительница дома, пенсионерка Елизавета ШУЛЬЖЕНКО, добиться реакции от акимата и ситуационного центра "iKomek" за неделю ей не удалось.

- Я звонила 9 апреля на номер "109", мне сказали, что заявку приняли, но после этого тишина, - рассказывает Шульженко. - По телефонам отдела ЖКХ и акимата Костаная - тоже никакого результата. Дело в том, что при сильном ветре повреждённые корни могут не выдержать и тогда дерево, которому уже больше 50 лет, упадёт на дом. Наверняка снесёт балконы. Беспокоимся за газовую трубу, которая расположена над козырьком подъезда.

По словам Шульженко, ветхие деревья в их дворе обещали спилить ещё весной 2019 года.

Ранее руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН в ответе на запрос "НГ" сообщил, что оценкой состаяния деревьев, пострадавших от урагана, занимаются сотрудники отдела ЖКХ совместно с мастерами подрядных организаций.

- Работы по ликвидации аварийных деревьев начаты с 8 апреля и закончатся ориентировачно 17 апреля, - отмесается в ответе. - По данным на 14 апреля, подрядными организациями вывезено 671 аварийное дерево. Ущерб по пострадавшим деревьям компенсируется за счёт высадки саженцев в осенний период. Высадка весной 2020 года не планируется.

Также Мусин заверил, что деревья, которые наклонились и сохранили корневую систему, будут восстановлены.

Фото Георгия ГОВОРОВА