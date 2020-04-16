Ремонт рекламного щита закончился пожаром в магазине "Рыбалка" на рынке в Костанае

Пожар в районе Центрального рынка, рядом с нижней оптовкой, произошёл сегодня, 16 апреля. Горел магазин "Рыбалка". Работавшие в нём продавцы сообщили "НГ", что причиной возгарания стали искры сварочного аппарата, с помощью которого пытались восстановить металическую опору рекламного щита.

- Пожар начался где-то в 16.40. Люди внутри не пострадали, - сообщила продавец Анастасия. - Пожарные прибыли минут через 10. Теперь весь магазин залимт водой, пострадали кассовое оборудование и товар.

Первыми пожар заметили сами рабочие. Они попытались потушить огонь самостоятельно, одновременно бригадир вызвал пожарных.

- Труба была обломана, нас вызвали чинить, чтобы этот щит не рухнул на головы прохожих, - рассказал монтажник Виктор. - Территория была огорожена. Когда пошёл дым, мы сразу позвонили пожарным.

Процесс тушения занял около 10-15 минут. На месте работали две машины и 10 сотрудников пожарной части № 5 Костаная.

- Пожар был не сложный, горела внутренняя стена магазина, обшитая профлистом, - коротко ответил на вопросы корреспондента "НГ" начальник пожарного караула Даурен СУРАГАНОВ. - Сложность заключалась в том, что профлист нужно было быстро снять с кровли. Мы это сделали.

Фото Георгия ГОВОРОВА