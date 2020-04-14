Маршруты пассажирских автобусов изменятся в связи с ремонтом канализации в Костанае

Перекресток ул. Победы и ул. Алтынсарина закроют для движения транспорта с 15 -го по 23 апреля 2020 года, участок ул. Победы в границах от ул. Алтынсарина до ул. Баймагамбетова - с 15 апреля по 15 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костаная.

Причина - работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова.

В связи с перекрытием дороги изменятся маршруты общественного транспорта.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причинённые временные неудобства.