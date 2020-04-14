Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1202 случаев (+101 за сутки),
150 выздоровевших (+12 за сутки), 14 умерли (+2 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области: 5 случая (+2 за сутки)
Коронавирус в Костанайской области: 5 случая (+2 за сутки)
Маршруты пассажирских автобусов изменятся в связи с ремонтом канализации в Костанае
14 апреля 2020, 11:47 | ЖКХ
Перекресток ул. Победы и ул. Алтынсарина закроют для движения транспорта с 15 -го по 23 апреля 2020 года, участок ул. Победы в границах от ул. Алтынсарина до ул. Баймагамбетова - с 15 апреля по 15 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костаная.
Причина - работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова.
В связи с перекрытием дороги изменятся маршруты общественного транспорта.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причинённые временные неудобства.
Последние новости
14.04.20 20:15 Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная
14.04.20 19:03 Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
14.04.20 18:33 "Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК
14.04.20 15:49 Больше 100 000 тенге заплатил житель Костанайской области за «закрытие» 4 городов на карантин
14.04.20 15:05 Биртанов обратился к медикам из-за "диванных критиков"
14.04.20 13:15 "Начнут умирать от голода, а не от коронавируса!" - Открыть непродовольственные рынки потребовали торговцы в Костанае
14.04.20 12:09 Прыгнувшую с Большого моста девушку спас прохожий в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 82
Пользователей: 2
Всего: 84
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 84
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020