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Диана ОКРЕМОВА: Беспорядочные информационные связи

«Люди вдруг начинают верить в вещи, о которых в мирное время и не подумали бы»
16 апреля 2020, 08:59 |  Мнения

Информационный фон в последние месяцы стал насквозь коронавирусным. Любые события, новости, новостишки так или иначе связаны с этой напастью. Кажется, что вирус пробрался в наши головы и засел там основательно и надолго - так же, как маски приросли к нашим лицам.

Любопытно, что в такие периоды чрезвычайных ситуаций человеческий мозг требует большего количества информации. Оно и понятно: отсутствие оной рождает сплетни, слухи, фейки, которые, тем не менее, люди нередко воспринимают на «ура». Неважно, что слушать и читать, важно – чтобы было. Поэтому рассылка сообщений в мессенджерах становится в такое время настоящим бедствием, потому что никто не понимает, что правда, а что ложь. При этом, с нашим явно низким уровнем критического мышления и медиа-грамотности, откровенный бред нередко превращается в истину первой инстанции.

Мало того, фейки провоцируют людей на действия. Лично для меня этот факт парадоксален - когда неглупые и адекватные люди вдруг начинают свято верить в вещи, о которых в мирное время и не подумали бы. Например, информационные герои прошлых дней – имбирь и лимоны, цена на которых выросла до неприличных размеров именно по причине хаотичного распространения спорной новости об их магических свойствах. Возможно, они и способствуют укреплению иммунитета, но спасти от коронавируса смогут вряд ли. В итоге в выигрыше остались лишь продавцы лимонов и имбиря, заработав на человеческой глупости неплохие деньги.

Существует такое понятие - «эффект Манделы». Суть его заключается в том, что у людей формируются воспоминания о факте, которого никогда не было, либо он случился в другое время. Несколько лет назад пользователи Интернета начали обсуждать смерть политического деятеля Нельсона Манделы. Люди вспоминали выпуски новостей о его смерти и утверждали, что он умер в тюрьме много лет назад. На самом деле Мандела вышел из тюрьмы в 1990 году, а умер в 2013-м. Такое ложное коллективное воспоминание получило название «эффект Манделы».

Другой пример этого явления – знаменитая фраза Бориса Ельцина «Я устал, я ухожу». На самом деле уходящий президент России никогда не говорил таких слов. Он произнес «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Однако измененная фраза стала поводом для обсуждений, критики и тысячи мемов.

Опасность ложной коллективной памяти заключается в том, что она может влиять на ход политических, социальных событий. Например, люди делают неправильные выводы, опираясь на ложные воспоминания, и это заставляет их на выборах отдавать голос за определенного кандидата.

К чему это все? Беспорядочное потребление информации и слепая вера интернету (телевизору, Малахову и пр.) вредит не только в настоящем, но может сказаться и на будущем. Люди привыкли мыть руки перед едой и не питаться испорченными продуктами, но при этом готовы заглатывать любую информацию, забыв о гигиене мозга. Поэтому критическое восприятие любых новостей и обдуманное ее распространение в нынешнее время – наше все! Хотя бы ради того, чтобы избежать эффекта Манделы.

И да, никто, увы, не отменял статью 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации)...
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§ abaika95
Диана ОКРЕМОВА: Беспорядочные информационные связи
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.04.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Любопытно, что в такие периоды чрезвычайных ситуаций человеческий мозг требует большего количества информации. Оно и понятно: отсутствие оной рождает сплетни, слухи, фейки, которые, тем не менее, люди нередко воспринимают на «ура».)




Да куда то делась из телевизора Украина и Сирия) все теперь в Коронавирусе)
А вообще сами СМИ и создали такую повестку дня, людям сейчас что интересно? Конечно сколько умерло? Сколько зараженных в твоём городе? Что делают власти чтобы спасти людей? Вот и шуруют везде новости об одном и том же и люди как с ума сошли,мусолят цифры, данные не в даваясь в подробности главное сказануть) а потом получается эффект мне Халя сказала что ее сват видел полицейского который общался на улице с мужчиной который говорил что его сестра ездящая в Италию и приехав оттудава не зараженной потомучто всю дорогу бухала виски и закусывала чесноком,значит надо.....?)

[Исправлено: abaika95, 16.04.2020 - 13:17]
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