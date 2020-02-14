"Тобол" прошёл в "Финал четырёх" Кубка РК по баскетболу
Георгий ГОВОРОВ
В ответном матче четвертьфинала Кубка РК среди мужских команд костанайцы 13 февраля обыграли в гостях «Актобе». Об этом сообщается на официальном сайте БК «Тобол».
В первом матче "Тобол" (в белой форме) обыграл "Актобе" с отрывом в 24 очка /Фото из архива "НГ"
После того, как «Актобе» 10 февраля проиграл «Тоболу» в первом матче со счётом 103:80, нашим соперником для прохода в "Финал четырех" нужно было победить с минимальным отрывом в 24 очка.
Уже спустя 15 секунд после стартового свистка первое очко «Тоболу» принёс центровой Антон Пономарёв. Однако актюбинцы к середине первого периода вели со счётом 14:9. К середине второго периода «Актобе» даже удалось увеличить отрыв от костанайцев до 10 очков, а к середине встречи счёт на табло составил 47:39 в пользу хозяев паркета.
После большого перерыва костанайцы за 3 с половиной минуты сравняли счёт до 52:52, а к концу третьего периода оторвались на 11 очков. Итоговый счёт - 77:101.
Лучшими игроками «Тобола» стали Антон Быков (23 очка, 10 подборов), Максим Воейков (16 очков, 4 подбора, 4 передачи) и Денис Дегтярев (13 очков, 7 подборов).
В параллельном четвертьфинальном матче актауский «Каспий» одержал техническую победу и тоже прошёл отбор в финал. Его соперник из Кокшетау БК «Синегорье» попросту не приехал на матч.
В "Финале четырех" также участвуют «Барсы Атырау» и лидер Национальной лиги Казахстана - «Астана». Турнир пройдёт в Костанае с 25-го по 27 марта.
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