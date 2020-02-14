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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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"Тобол" прошёл в "Финал четырёх" Кубка РК по баскетболу

Георгий ГОВОРОВ

14 февраля 2020, 12:43 |  Спорт

В ответном матче четвертьфинала Кубка РК среди мужских команд костанайцы 13 февраля обыграли в гостях «Актобе». Об этом сообщается на официальном сайте БК «Тобол».

В первом матче "Тобол" (в белой форме) обыграл "Актобе" с отрывом в 24 очка /Фото из архива "НГ"

После того, как «Актобе» 10 февраля проиграл «Тоболу» в первом матче со счётом 103:80, нашим соперником для прохода в "Финал четырех" нужно было победить с минимальным отрывом в 24 очка.

Уже спустя 15 секунд после стартового свистка первое очко «Тоболу» принёс центровой Антон Пономарёв. Однако актюбинцы к середине первого периода вели со счётом 14:9. К середине второго периода «Актобе» даже удалось увеличить отрыв от костанайцев до 10 очков, а к середине встречи счёт на табло составил 47:39 в пользу хозяев паркета.

После большого перерыва костанайцы за 3 с половиной минуты сравняли счёт до 52:52, а к концу третьего периода оторвались на 11 очков. Итоговый счёт - 77:101.

Лучшими игроками «Тобола» стали Антон Быков (23 очка, 10 подборов), Максим Воейков (16 очков, 4 подбора, 4 передачи) и Денис Дегтярев (13 очков, 7 подборов).

В параллельном четвертьфинальном матче актауский «Каспий» одержал техническую победу и тоже прошёл отбор в финал. Его соперник из Кокшетау БК «Синегорье» попросту не приехал на матч.

В "Финале четырех"  также участвуют «Барсы Атырау» и лидер Национальной лиги Казахстана - «Астана». Турнир пройдёт в Костанае с 25-го по 27 марта.
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