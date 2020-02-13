«Химия еще та!» - Законно ли ЕАБР начислял сумму вознаграждения по кредиту Василия Розинова, выясняли в суде Костаная

Очередное заседание суда по уголовному делу в отношении генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова прошло в суде №2 Костаная сегодня, 13 февраля. Допрашивали свидетеля защиты - реабилитационного управляющего Айгуль МУСТАФИНУ.

Мустафина - реабилитационный управляющий двух предприятий, ранее принадлежащих подсудимому — ТОО «Ряжское» и ТОО «Иволга-Холдинг».

Вопросы адвоката Константина ГЕРАЩЕНКО в основном касались суммы долга ЕАБР, которую, по версии обвинения, похитил Розинов.

- Вопросами реабилитации ТОО «Ряжское» и ТОО «Иволга-Холдинг», кредитором которых является ЕАБР, я занимаюсь с 27 ноября 2018 года, - пояснила в суде Мустафина. - Требования кредитора ЕАБР были обеспечены залогом. В частности, 100% суммой в уставном капитале Узункольского элеватора и земельными участками ТОО «Ряжское» площадью 22 000 гектаров. В итоге сумма невыплаченного ЕАБР кредита составила 51,7 млрд тенге. Из них основной долг - 22,7 млрд. Неустойка - 28, 6 млрд.

Мустафина сообщила, что ЕАБР является кредитором Розинова в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве» и действует на основании решений Костанайского суда и апелляционной коллегии.

- За время управления предприятием «Олжа-Агро» (бывшее "Иволга-холдиг" )Айдарбеком Ходжаназаровым, какие суммы были выплачены кредиторам? - поинтересовался адвокат Геращенко.

Мустафина сообщила, что уточнит эти суммы, а за период реабилитации предприятия, Ходжаназаров, по ее словам, погашал только долги по налогам и социальным платежам.

Основное внимание суда было заострено на сумме долга ЕАБР, которую озвучила Мустафина.

- В прошлом судебном заседании мы все вместе считали эту сумму, и она составила $52 146 944 вместе с основной суммой долга, взысканиями и неустойками, - отметил председательствующий по делу судья Батырбек КУДАБАЕВ. - Умножаем на сегодняшний курс 380 тенге за $1, даже не на курс 2017 года. Получается 19,8 млрдтенге, а вы говорите, что основной долг составляет 22 млрд тенге.

После долгих подсчетов выяснилось, что из 22 млрд тенге, озвученных Мустафиной, 16 млрд тенге составляет основной долг, а 6 млрд тенге — ставка вознаграждения по кредиту ЕАБР. Причем, сумма почти в 6 млрд по вознаграждению набежала уже после того, как суд вынес решение о взыскании долгов с предприятий Розинова.

- Каким образом ЕАБР имел право начислять вознаграждение, если все взыскания по решению судов датированы 17 мая 2017 годом? - поинтересовался судья у представителя ЕАБР. - Как вы считали?

- Считали по 2 мая 2018 года, - ответила представитель банка Елена РЕВЕДИНСКАЯ.

- На основании чего? - удивился судья.

- Я лично этими расчетами не занималась, но запрета на начисление вознаграждения нет, - сообщила Ревединская.

- Кто вам такое сказал? - спросил судья. - Вы считаете, что вознаграждение законно? Это мнение банка, а каково ваше мнение, как юриста?

- До того, как вынесли решение о реабилитации предприятия, вознаграждение могли начислять, - ответила представитель ЕАБР. - Сумму вознаграждения никто не оспорил, оно везде проходит. И реабилитационный управляющий его приняла, я считаю, что оно законно.

Тогда судья обратился с вопросом о законности начисления вознаграждения на сумму кредита, взятую Розиновым у ЕАБР, к государственному обвинителю.

-Как гособвинитель я считаю, что мы выходим за рамки рассмотрения уголовного дела, - отметил представитель Генпрокуратуры РК Нурлан ТОЙЧУБЕКОВ. - Обвинение предъявлено господину Розинову в совершении мошенничества, то есть, в хищении денежных средств ЕАБР в сумме $50 млн. А то, что было в гражданском порядке, у нас есть решение судов. Как юрист я считаю, что расчеты немного неверные.

- Я специально уточняю, потому что вы эти расчеты приложили к материалам уголовного дела и предъявили эту сумму реабилитационному управляющему, - отреагировал судья Кудабаев. - Есть решения судов, на основании которых вы имеете право предъявлять требования к должнику. Других каких-то вымышленных требований вы не имеетt права предъявлять.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что после того, как дела «Иволги» передали «Олжа-Агро», был создан ряд аналогичных иволговским предприятий с приставкой «Олжа».

- Параллельные предприятия создавались согласно договорам о совместной деятельности, - пояснила Айгуль Мустафина. - Потом эти договоры легли в основу реабилитации предприятий. К примеру, было создано ТОО «Ряжское-Олжа» и ряд других. То есть, располагались они по тем же адресам, на той же производственной базе. Только ТОО «Ряжское-Олжа» финансировало ТОО «Ряжское» - вкладывало средства в землю, оплачивало ГСМ и так далее.

На вопрос судьи, какую прибыль в 2018-2019 годах извлекли пришедшие на смену иволговским предприятиям фирмы с приставкой «Олжа», Мустафина ответила, что они «все сработали в убыток».

- Невозможно, чтобы все предприятия в течение двух лет сработали в убыток, - вмешался в разговор Василий РОЗИНОВ. - Параллельные предприятия пользовались моим имуществом, но они не мои. Когда они создавались, изначально заявлялось, что прибыли не будет, для того, чтобы этим предприятиям аккуратно уйти на банкротство. Если бы они показали прибыль, основания для перевода их в банкротирующие просто бы не было. Химия еще та!

Прения по этому делу назначены на 20 февраля.