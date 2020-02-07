Престарелая женщин и ее сын погибли при пожаре в своей квартире в Рудном
Трагедия произошла ночью 6 февраля. Загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажном доме по проспекту Комсомольский. Вызов в противопожарную службу поступил в 03.38. Об этом сообщает портал iagorod.kz со ссылкой на управление по ЧС Рудного.
Иллюстративное фото с сайта versia.info
Подъезд многоэтажки был полон дыма. Из него срочно пришлось эвакуировать 45 человек. Примерно через час пожар удалось локализовать. Когда пожарные зашли в квартиру, они обнаружили два трупа - 90-летней хозяйки квартиры и ее сына 1958 года рождения. На теле женщины обнаружены ожоги. Мужчина, судя по всему, погиб от угарного газа.
Причина возгорания сейчас устанавливается, но есть вероятность, что 90–летняя хозяйка квартиры в силу своего преклонного возраста могла нарушить правила обращения с огнем.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 7
Всего: 217
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и непредвзятость исследования// Объективность создаётся...
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ: Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные? Чёрные? Белые? Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением? Но, думаю, начинается беседа...
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы// Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она...
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95: А Сталкер на этом негативе,соц исследование проведет) Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и...
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Смехоэнурез повальный меняй аватарку, конспиратор: a.radikal.ru Victor Yang: проще же - это год рождения. неее Заканычу уже под полтинник.