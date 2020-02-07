Престарелая женщин и ее сын погибли при пожаре в своей квартире в Рудном

Трагедия произошла ночью 6 февраля. Загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажном доме по проспекту Комсомольский. Вызов в противопожарную службу поступил в 03.38. Об этом сообщает портал iagorod.kz со ссылкой на управление по ЧС Рудного.

Иллюстративное фото с сайта versia.info

Подъезд многоэтажки был полон дыма. Из него срочно пришлось эвакуировать 45 человек. Примерно через час пожар удалось локализовать. Когда пожарные зашли в квартиру, они обнаружили два трупа - 90-летней хозяйки квартиры и ее сына 1958 года рождения. На теле женщины обнаружены ожоги. Мужчина, судя по всему, погиб от угарного газа.

Причина возгорания сейчас устанавливается, но есть вероятность, что 90–летняя хозяйка квартиры в силу своего преклонного возраста могла нарушить правила обращения с огнем.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.