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abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и непредвзятость исследования// Объективность создаётся...
07.02.20 16:44
таноми52
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ: Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные? Чёрные? Белые? Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением? Но, думаю, начинается беседа...
07.02.20 16:42
abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы// Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она...
07.02.20 16:39
KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95: А Сталкер на этом негативе,соц исследование проведет) Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и...
07.02.20 16:39
yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Смехоэнурез повальный меняй аватарку, конспиратор: a.radikal.ru Victor Yang: проще же - это год рождения. неее Заканычу уже под полтинник.
07.02.20 16:36
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

7 февраля 2020, 08:54 |  Общество

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передают РИА Новости.

 

Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших.

"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 387 человек. Отдельно в Гонконге выявлено 24 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 11 человек (один из них выздоровел).

Кроме того, зарегистрированы еще 26,4 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще свыше 186 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
 
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
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