В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передают РИА Новости.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших.
"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.
За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 387 человек. Отдельно в Гонконге выявлено 24 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 11 человек (один из них выздоровел).
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