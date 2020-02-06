Люди продолжают умирать десятками от китайского коронавируса

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передают РИА Новости.

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Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

"По состоянию на полночь 5 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 28 018 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 умерли, 1153 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, двенадцатый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в США, он стал первым в штате Висконсин.

Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом, их общее количество возросло до 23.

Девятнадцатым зараженным стал 36-летний южнокореец, который участвовал в той же самой конференции в Сингапуре с 18 по 23 января, что и 17-й зараженный. Там они подхватили вирус от зараженного из Малайзии и вернулись домой. Позже мужчина также получил сообщение, что среди присутствовавших находился подтвержденный носитель вируса, поэтому обратился в специальный медпункт и согласился на домашний карантин. Ему провели анализы, которые подтвердили наличие вируса.

Еще три новых зараженных подтверждены среди близко контактировавших с носителями вируса. Все они находились в домашнем карантине в качестве профилактической меры, когда их анализы подтвердили наличие вируса. Так, 20-м пациентом стала 41-летняя южнокореянка, член семьи 15-го зараженного. 21-й случай заражения произошел с 59-летней гражданкой Южной Кореи, которая близко контактировала с 6-м зараженным. 22-м заболел 46-летний южнокореец, член семьи 16-го зараженного.

Последним на данный момент 23-м зараженным стала 58-летняя туристка, гражданка Китая, которая въехала в Южную Корею 23 января. В специальном медпункте у нее подтвердили наличие жара и провели анализ, результат которого 6 февраля показал наличие вируса. Туристку должны поместить в карантин.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.