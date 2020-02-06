Люди продолжают умирать десятками от китайского коронавируса
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передают РИА Новости.
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Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.
"По состоянию на полночь 5 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 28 018 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 умерли, 1153 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, двенадцатый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в США, он стал первым в штате Висконсин.
Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом, их общее количество возросло до 23.
Девятнадцатым зараженным стал 36-летний южнокореец, который участвовал в той же самой конференции в Сингапуре с 18 по 23 января, что и 17-й зараженный. Там они подхватили вирус от зараженного из Малайзии и вернулись домой. Позже мужчина также получил сообщение, что среди присутствовавших находился подтвержденный носитель вируса, поэтому обратился в специальный медпункт и согласился на домашний карантин. Ему провели анализы, которые подтвердили наличие вируса.
Еще три новых зараженных подтверждены среди близко контактировавших с носителями вируса. Все они находились в домашнем карантине в качестве профилактической меры, когда их анализы подтвердили наличие вируса. Так, 20-м пациентом стала 41-летняя южнокореянка, член семьи 15-го зараженного. 21-й случай заражения произошел с 59-летней гражданкой Южной Кореи, которая близко контактировала с 6-м зараженным. 22-м заболел 46-летний южнокореец, член семьи 16-го зараженного.
Последним на данный момент 23-м зараженным стала 58-летняя туристка, гражданка Китая, которая въехала в Южную Корею 23 января. В специальном медпункте у нее подтвердили наличие жара и провели анализ, результат которого 6 февраля показал наличие вируса. Туристку должны поместить в карантин.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
Не те камеры им показали. Надо было показать камеры, где люди спят в 3 смены... :-o И оставить их в них на пару часов... :lol: :oops:
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Ну вот вам и колесо... :lol: :oops: Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
Избушка там на курьих ножках...
самый умный: Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно Думаю и нам быдо бы интересно, их увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
Избушка там на курьих ножках...
Маркс: Из обрезков и обрубков можно Всё - построить. На то были раньше специально обученные дюди... :lol: :oops:
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops: