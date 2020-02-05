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yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
пенсионер Аркадий Денисов. Аркадий Денисов конечно молодец, может ткнуть носом в безобразие, при этом и похвалить и комплиментами осыпать так, что уже претензия за благодарность сойдёт. Надо...
05.02.20 09:23
Дантист
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Я бы добавил, если аким не владеет, чем занимаются подчиненные, то нужен ли такой аким городу?
05.02.20 09:18
ACROS
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
pro100tak: привести отчеты к каким-то общим параметрам. Ну, например: в попугаях или же в удавах. С детства всем знакомые параметры - уже точно не ошибутся.
05.02.20 07:32
сайлау курманов
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
минут через сорок где-то из бистро четверо вываливаются, двое сели в одну,двое в другую. поехали дальше "работать Пища для размышления добропорядочным сотрудникам, наверное поехали видео...
05.02.20 07:02
pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Флуд для прозаиков!) Вспомнился древний анекдот из 90-х. Мужичонка на машинёшке типа ведра с болтами въехал в мерса на светофоре. Оттуда братки, вытаскивают мужичонку: - ты кто такой? -...
05.02.20 04:12
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Число жертв уханьского коронавируса за ночь побило печальный рекорд

5 февраля 2020, 08:58 |  Общество

За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 67 человек. По состоянию на утро среды, 5 февраля, общее количество скончавшихся от нового типа коронавируса составило 492 человека, число заразившихся - 24 324 человека.  Еще 892 пациента выписаны из больниц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету South China Morning Post.

Это рекордное увеличение числа погибших и заразившихся за сутки. Днем ранее сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

 

Большинство смертей приходится на материковую часть Китая. По одному летальному случаю зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах. 

Кроме того, зарегистрировано еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине у берегов Японии.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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