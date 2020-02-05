Число жертв уханьского коронавируса за ночь побило печальный рекорд

За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 67 человек. По состоянию на утро среды, 5 февраля, общее количество скончавшихся от нового типа коронавируса составило 492 человека, число заразившихся - 24 324 человека. Еще 892 пациента выписаны из больниц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету South China Morning Post.

Это рекордное увеличение числа погибших и заразившихся за сутки. Днем ранее сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

Большинство смертей приходится на материковую часть Китая. По одному летальному случаю зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах.

Кроме того, зарегистрировано еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине у берегов Японии.