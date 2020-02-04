64 человека погибли за сутки от коронавируса в Китае
Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, передают РИА Новости со ссылкой на государственный комитете по вопросам здравоохранения КНР.
© REUTERS / China Daily
По данным местных властей, за сутки было выявлено 64 новых летальных исхода и 2 345 новых случая заражения, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.. 3 февраля официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.
Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц.
Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.
Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: На площадь выйду и буду требовать льгот для тех кто не владеет хореем) А вот это - милости просим! Поскольку не ведаю что за слово такое диковинное "хорей"! Глядишь, и мне...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Ой не кликайте беду Таноми! Ой не надо поэты переономастили же . обращайтесь правильно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//! Вы бОрзы в прозе, но рифмой явно не владеете// Это я просто не показывал свой дар) как написал бы тут,амфбрахием обзавидовались бы)