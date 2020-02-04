64 человека погибли за сутки от коронавируса в Китае

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, передают РИА Новости со ссылкой на государственный комитете по вопросам здравоохранения КНР.

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По данным местных властей, за сутки было выявлено 64 новых летальных исхода и 2 345 новых случая заражения, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.. 3 февраля официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц.

Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.