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alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
//пахнет бурбоном и виски"/ одного поля ягоды. ну это примерно как "пахнет абсолютом и водкой".
04.02.20 12:16
maxsaf
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
04.02.20 12:13
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: На площадь выйду и буду требовать льгот для тех кто не владеет хореем) А вот это - милости просим! Поскольку не ведаю что за слово такое диковинное "хорей"! Глядишь, и мне...
04.02.20 12:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Ой не кликайте беду Таноми! Ой не надо поэты переономастили же . обращайтесь правильно.
04.02.20 12:07
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//! Вы бОрзы в прозе, но рифмой явно не владеете// Это я просто не показывал свой дар) как написал бы тут,амфбрахием обзавидовались бы)
04.02.20 12:06
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64 человека погибли за сутки от коронавируса в Китае

4 февраля 2020, 09:14 |  Общество

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, передают РИА Новости со ссылкой на государственный комитете по вопросам здравоохранения КНР.

© REUTERS / China Daily

По данным местных властей, за сутки было выявлено 64 новых летальных исхода и 2 345 новых случая заражения, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.. 3 февраля официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц.

 

Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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