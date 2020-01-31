ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Фото : Bloomberg
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщается на сайте организации.
Во время заседания чрезвычайного комитета представители Минздрава КНР сообщили, что по последним данным, по всей стране зарегистрировано 7 711 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, ещё у 12 167 человек подозревают болезнь. Из подтверждённых случаев 1 370 являются тяжёлыми, 170 человек умерли.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий.
Кроме того, заболевание выявили у 82 человек в 18 странах мира.
"Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним. Позвольте мне прояснить: эта декларация (объявление ЧС. – Авт.) не является вотумом недоверия Китаю. Наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку", – заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Комитет считает, что распространение вируса можно остановить при условии, что страны примут решительные меры для раннего выявления заболевания, отслеживания контактов и изолирования заболевших.
Эксперты ВОЗ призвали ещё раз изучить все пути передачи и возможные источники, чтобы исключить постоянную скрытую передачу вируса.
Гендиректор ВОЗ обнародовал рекомендации для стран по предотвращению распространения вируса:
- Ускорить разработку вакцин, терапии и диагностики.
- Бороться с распространением слухов и дезинформации.
- Делиться данными, знаниями и опытом с ВОЗ и миром.
"Нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю и передвижение", – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в оценке глобального риска коронавируса. 28 января организация повысила уровень глобальной угрозы с умеренного на высокий.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 290
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: в отличии от кошек и собак? Выкинул и делов то? Ваши апелляции в мой адрес, относительно собак и кошек, немного лишены смысла. Во-первых я вообще против содержания бесполезных животных...
Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
Сабыр: у оленей весенний гон. :lol: :lol:
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
elektron: Дело не столько в том, насколько опасна инфекция, а в том, как у нас халатно и бездумно ко всему относятся. Правительство выделило 1,5 млрд на защиту от этого вируса и при этом...
Как аким Костаная относится к идее организации приюта для бездомных животных
Только в прошлом году было отловлено 3214 голов. Приют предусматривает, что зверушки будут жить там до смерти? Или найдётся новый хозяин? На щенков наверняка найдутся, а вот взрослую собаку я бы себе...
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
Николаич I: Каждого, кто приехал из Китая, нужно помещать на карантин Да ладно, от гриппа больше умирают, их же не изолируют. 8-) В здоровом теле здоровый дух! :lol: