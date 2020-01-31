Наибольшую обеспокоенность у ВОЗ вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, передает Informburo.kz

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщается на сайте организации.

Во время заседания чрезвычайного комитета представители Минздрава КНР сообщили, что по последним данным, по всей стране зарегистрировано 7 711 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, ещё у 12 167 человек подозревают болезнь. Из подтверждённых случаев 1 370 являются тяжёлыми, 170 человек умерли.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий.

Кроме того, заболевание выявили у 82 человек в 18 странах мира.

"Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним. Позвольте мне прояснить: эта декларация (объявление ЧС. – Авт.) не является вотумом недоверия Китаю. Наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку", – заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Комитет считает, что распространение вируса можно остановить при условии, что страны примут решительные меры для раннего выявления заболевания, отслеживания контактов и изолирования заболевших.

Эксперты ВОЗ призвали ещё раз изучить все пути передачи и возможные источники, чтобы исключить постоянную скрытую передачу вируса.

Гендиректор ВОЗ обнародовал рекомендации для стран по предотвращению распространения вируса:

Ускорить разработку вакцин, терапии и диагностики.

Бороться с распространением слухов и дезинформации.

Делиться данными, знаниями и опытом с ВОЗ и миром.

"Нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю и передвижение", – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в оценке глобального риска коронавируса. 28 января организация повысила уровень глобальной угрозы с умеренного на высокий.