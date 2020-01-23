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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии коронавируса

23 января 2020, 11:45 |  Общество

Как уберечь себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог, профессор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Сакен Амиреев, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 случаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания. Источником распространения опасного заболевания определили город Ухань. Однако болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Корее, Тайване и США.

По мнению профессора КазНМУ имени Асфендиярова, опасность заражения есть и у казахстанцев. Профессор назвал опасной мутацию вируса, после которой болезнь, возможно, начала передаваться от человека к человеку.

 

"Происходит мутация вируса. Она будет передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Это очень опасно. Почему так произошло? Вирус ищет способы выживания. Чтобы не погибнуть, он адаптировался под организм человека и теперь может распространяться. Это становится суперактуальной проблемой. Пока много неясного. Теперь еще в других соседних странах зафиксированы случаи заражения. Мы граничим с Китаем, оттуда люди могут зараженные приехать. Надо быть начеку. Говорить, что она к нам не придет, нельзя", - считает Сакен Амиреев.

По его словам, симптомы болезни схожи с признаками ОРВИ и гриппа. Он рекомендует казахстанцам следовать простым правилам предосторожности.

"Хотя бы маску надеть всем, кто имеет отношения с больными, особенно медработникам. Все меры предосторожности нужно принимать. Самый аккуратный народ - японцы. Если им сказать, что нужно маску надеть, вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно надеваем, закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен соблюдать. Главные правила - надеть маски, в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нужно носить несколько свежих масок, менять их несколько раз в день, использованные маски не бросать дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период распространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому лучше защищаться проверенными способами", - рассказал Сакен Амиреев.

Коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ выехала в город Ухань для проведения лабораторных исследований. Сейчас доподлинно не известно ни о клинических характеристиках болезни, ни о степени ее распространения. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, граничащие с КНР, принимают меры предосторожности самостоятельно.

В Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, прилетевших из Поднебесной, на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей. Власти Китая подтвердили девять случаев летального исхода среди заразившихся коронавирусом. Среди 440 заразившихся болезнь подхватили 15 медиков. ВОЗ созывает экстренное заседание, на котором, возможно, примут решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.
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Комментарии к новости
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§ aodhan
Re: Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии...
aodhan


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Сообщений: 6
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 23.01.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Главные правила - надеть маски, в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита.

Ну да, ну да. Ещё бы сказал принимать святую воду 2 раза в день и ***фероны, какие нибудь в попу.
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§ Сергей_я
Re: Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2855
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему он не сказал, что от маски через пол часа, как вы на лицо натянули ,толку уже не будет и надо или ее стерилизовать или новую надевать??
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§ aodhan
Re: Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии...
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 23.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рекомендации ВОЗ
Исходя из информации, представленной властями страны, ВОЗ сохраняет в силе свои рекомендации в отношении мер по охране здоровья населения и ведения эпиднадзора в связи с появлением ранее неизвестных коронавирусов. ВОЗ не рекомендует принимать какие-либо специальные медико-санитарные меры в отношении лиц, совершающих поездки. При появлении во время или после поездки симптомов, указывающих на респираторное заболевание, рекомендуется обратиться за медицинской помощью и сообщить медицинскому специалисту о посещенных местах. Обновлены рекомендации в отношении поездок. С учетом имеющейся на сегодняшний день информации о данном событии ВОЗ не рекомендует вводить в отношении Китая какие-либо ограничения на поездки или торговлю.


Почему нельзя было ответить так же как и во всемирной организации здравоохранения? :-x

Полная статья ВОЗ про неизвестный коронавирус
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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