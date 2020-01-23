Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии коронавируса

Как уберечь себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог, профессор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Сакен Амиреев, передает Tengrinews.kz.

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В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 случаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания. Источником распространения опасного заболевания определили город Ухань. Однако болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Корее, Тайване и США.

По мнению профессора КазНМУ имени Асфендиярова, опасность заражения есть и у казахстанцев. Профессор назвал опасной мутацию вируса, после которой болезнь, возможно, начала передаваться от человека к человеку.

"Происходит мутация вируса. Она будет передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Это очень опасно. Почему так произошло? Вирус ищет способы выживания. Чтобы не погибнуть, он адаптировался под организм человека и теперь может распространяться. Это становится суперактуальной проблемой. Пока много неясного. Теперь еще в других соседних странах зафиксированы случаи заражения. Мы граничим с Китаем, оттуда люди могут зараженные приехать. Надо быть начеку. Говорить, что она к нам не придет, нельзя", - считает Сакен Амиреев.

По его словам, симптомы болезни схожи с признаками ОРВИ и гриппа. Он рекомендует казахстанцам следовать простым правилам предосторожности.

"Хотя бы маску надеть всем, кто имеет отношения с больными, особенно медработникам. Все меры предосторожности нужно принимать. Самый аккуратный народ - японцы. Если им сказать, что нужно маску надеть, вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно надеваем, закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен соблюдать. Главные правила - надеть маски, в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нужно носить несколько свежих масок, менять их несколько раз в день, использованные маски не бросать дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период распространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому лучше защищаться проверенными способами", - рассказал Сакен Амиреев.

Коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ выехала в город Ухань для проведения лабораторных исследований. Сейчас доподлинно не известно ни о клинических характеристиках болезни, ни о степени ее распространения. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, граничащие с КНР, принимают меры предосторожности самостоятельно.

В Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, прилетевших из Поднебесной, на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей. Власти Китая подтвердили девять случаев летального исхода среди заразившихся коронавирусом. Среди 440 заразившихся болезнь подхватили 15 медиков. ВОЗ созывает экстренное заседание, на котором, возможно, примут решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.