Появилось видео жесткой посадки самолета перед крушением в Стамбуле
Турецкое информагентство DHA опубликовало видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, передают РИА Новости.
Фото: REUTERS©
На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва. В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения.
Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Три человека погибли, 179 получили ранения
По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
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