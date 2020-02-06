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drakon
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Не те камеры им показали. Надо было показать камеры, где люди спят в 3 смены... :-o И оставить их в них на пару часов... :lol: :oops:
06.02.20 13:57
drakon
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Ну вот вам и колесо... :lol: :oops: Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
06.02.20 13:49
drakon
Избушка там на курьих ножках...
самый умный: Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно Думаю и нам быдо бы интересно, их увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
06.02.20 13:44
drakon
Избушка там на курьих ножках...
Маркс: Из обрезков и обрубков можно Всё - построить. На то были раньше специально обученные дюди... :lol: :oops:
06.02.20 13:42
drakon
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Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops:
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Появилось видео жесткой посадки самолета перед крушением в Стамбуле

6 февраля 2020, 09:06 |  Происшествия

Турецкое информагентство DHA опубликовало видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, передают РИА Новости.

Фото: REUTERS©

На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва. В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения.

Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Три человека погибли, 179 получили ранения

По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
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