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drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Человек бездомный... Абайка, ты создай фонд. Помощи поуехавшим... :oops: ;-)
04.02.20 17:55
drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
04.02.20 17:53
5555
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Lex: Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д. Есть наблюдение... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В...
04.02.20 17:39
abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.// И?) Как это...
04.02.20 17:22
Поедатель
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
За прививкой надо ещё побегать, чтобы получить. Когда родился внук, то чтобы получить прививку надо было обратиться к невропатологу. Своего невропатолога в Жемчужине нет. Отправляют в 59 аптеку, там...
04.02.20 17:19
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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области и еще 4 регионах

4 февраля 2020, 17:41 |  Общество

В Нур-Султане и пяти областях объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед и метель. Юго-западный местами усилится до 15-20 с порывами до 23-28 метров в секунду. В частности в Костанае ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

В Нур-Султане 5 февраля ожидается гололед. Юго-западный ветер усилится днем до 15-20 метров в секунду.

5 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед и низовая метель. Юго-западный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 процентов.

5 февраля в Туркестанской области местами ожидаются ночью туман, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В частности в Шымкенте и Туркестане также ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

5 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман. Юго-восточный, южный ветер утром и днем местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100 процентов.

5 февраля в Актюбинской области местами сохранятся туман, гололед, ночью пройдет низовая метель. Юго-западный и южный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью также ожидается юго-западный, южный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

Ранее глава Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер предупредил казахстанцев об ухудшении погодных условий

"Прогнозы на ближайшую неделю неутешительные. Повышение температуры означает новую волну метелей и буранов. В ЗКО и Актюбинской области наблюдалось выпадение осадков в виде дождя. То есть это гололед на автодорогах", - предупредил Беккер.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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