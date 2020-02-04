Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области и еще 4 регионах
В Нур-Султане и пяти областях объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.
5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед и метель. Юго-западный местами усилится до 15-20 с порывами до 23-28 метров в секунду. В частности в Костанае ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.
В Нур-Султане 5 февраля ожидается гололед. Юго-западный ветер усилится днем до 15-20 метров в секунду.
5 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед и низовая метель. Юго-западный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 процентов.
5 февраля в Туркестанской области местами ожидаются ночью туман, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В частности в Шымкенте и Туркестане также ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.
5 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман. Юго-восточный, южный ветер утром и днем местами усилится до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100 процентов.
5 февраля в Актюбинской области местами сохранятся туман, гололед, ночью пройдет низовая метель. Юго-западный и южный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью также ожидается юго-западный, южный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.
Ранее глава Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер предупредил казахстанцев об ухудшении погодных условий.
"Прогнозы на ближайшую неделю неутешительные. Повышение температуры означает новую волну метелей и буранов. В ЗКО и Актюбинской области наблюдалось выпадение осадков в виде дождя. То есть это гололед на автодорогах", - предупредил Беккер.
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