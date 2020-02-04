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ACROS
"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
Автомобили сейчас в большинстве своём переднеприводные и полноприводные, то есть максимально приспособленные к гололёду и снежной наледи. Единственное что требуется от МЧС-ников: не только заниматься...
04.02.20 12:18
alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
//пахнет бурбоном и виски"/ одного поля ягоды. ну это примерно как "пахнет абсолютом и водкой".
04.02.20 12:16
maxsaf
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
04.02.20 12:13
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: На площадь выйду и буду требовать льгот для тех кто не владеет хореем) А вот это - милости просим! Поскольку не ведаю что за слово такое диковинное "хорей"! Глядишь, и мне...
04.02.20 12:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Ой не кликайте беду Таноми! Ой не надо поэты переономастили же . обращайтесь правильно.
04.02.20 12:07
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"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды

4 февраля 2020, 11:29 |  Общество

Повышение температуры приведет к буранам и метелям, кроме того, из-за перехода снега в дождь на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщил глава Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"На сегодняшнее утро у нас в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение, исключение составили Павлодарская, Алматинская, Мангистауская области, Алматы и Шымкент. По остальным регионам 23 участка автодорог, в том числе 13 республиканского значения, были до 8 утра закрыты. Сейчас все участки республиканского значения открыты, но хочу сказать, что прогнозы Казгидромета на ближайшую неделю неутешительные", - сообщил Беккер в кулуарах правительства.

По его словам, повышение температуры грозит казахстанцам метелями и буранами.

"В ЗКО и Актюбинской области наблюдалось выпадение осадков в виде дождя. То есть это гололед на автодорогах. Дорожные службы и службы ЧС работают в усиленном режиме. Штаб, организованный в республиканском кризисном центре, тоже еще работает. Мы предполагаем, что будет объявлена ЧС и в Акмолинской области. Ситуация достаточно серьезная в Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях тоже", - отметил глава комитета.
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* ACROS
Re: "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобили сейчас в большинстве своём переднеприводные и полноприводные, то есть максимально приспособленные к гололёду и снежной наледи. Единственное что требуется от МЧС-ников: не только заниматься пересылкой бесконечных и вызывающих только раздражение от беспомощности КазАвтоДора, СМС-сообщении о закрытии дорог, но и ДАТЬ указание дорожной службе об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ присыпке, на период этого гололёда, СОЛЯНО-ПЕСКОВОЙ смеси все автотрассы области, особенно участок между Рудныи и аятским переездом ( дорога там узкая и яйцеобразная). Жизнь не должна останавливаться: люди если и передвигаются в буран и гололёд, значит это им нужно, они же не идиоты, без крайней необходимости человек в ненастье не поедет; есть коммерсанты, есть предприниматели - у них есть определённые обязательства; кому то на похороны, кому то в какой то государственный орган, у когог то командировка да мало ли какие дела у человек.
Чего-чего, а песка и соли в Казахстане хватает, вопрос в добросовестности и ответственности КазАвтоДора: закрыть трассу-много ума не надо, надо работать каждодневно и в буран и в ясную погоду.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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