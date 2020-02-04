"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
Повышение температуры приведет к буранам и метелям, кроме того, из-за перехода снега в дождь на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщил глава Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
"На сегодняшнее утро у нас в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение, исключение составили Павлодарская, Алматинская, Мангистауская области, Алматы и Шымкент. По остальным регионам 23 участка автодорог, в том числе 13 республиканского значения, были до 8 утра закрыты. Сейчас все участки республиканского значения открыты, но хочу сказать, что прогнозы Казгидромета на ближайшую неделю неутешительные", - сообщил Беккер в кулуарах правительства.
По его словам, повышение температуры грозит казахстанцам метелями и буранами.
"В ЗКО и Актюбинской области наблюдалось выпадение осадков в виде дождя. То есть это гололед на автодорогах. Дорожные службы и службы ЧС работают в усиленном режиме. Штаб, организованный в республиканском кризисном центре, тоже еще работает. Мы предполагаем, что будет объявлена ЧС и в Акмолинской области. Ситуация достаточно серьезная в Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях тоже", - отметил глава комитета.
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"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
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