Большинство лидеров - из районов. Итоги областного чемпионата по армрестлингу
Георгий ГОВОРОВ
В воскресенье, 2 февраля 2020 года, по всему миру молодожёны толпились у загсов, пытаясь зарегистрировать свой брак в красивую дату-палиндром. А в Костанае в этот день 82 красивых и, главное, сильных армрестлера боролись за титул чемпиона области в 12 весовых категориях.
Турнир проходил в Академии силовых видов спорта. Участвовали спортсмены из Костаная, Рудного, Лисаковска, Карабалыкского, Атынсаринского, Сарыкольского, Костанайского, Фёдоровского и Денисовского районов.
Из них отобрали 12 сильнейших, которые будут представлять наш регион чемпионате РК в Актобе.
- У нас на турнире спортсмены выступают в двоеборье: на правой и на левой руке, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Сергей КАРПЕНКО. - Важно, чтобы в сумме на обеих руках были максимально высокие очки, только так можно выиграть чемпионский титул. В нашем регионе тренеры по армрестлингу работают в основном на общественных началах. Большинство участников чемпионата занимаются гиревым спортом, тяжёлой атлетикой. Хотелось, чтобы и ДЮСШ готовили ребят по нашему направлению. Конкуренция на республиканском турнире большая, ведь спортсмены из Казахстана на 2-м месте в мире. Но и у нас есть свои результаты.
Рудничанин Андрей СТЕПАНЧУК в весовой категории 110 кг был вне конкуренции. Он - один из немногих представителей нашего региона, кто дважды становился чемпионом Азии по армрестлингу.
Андрей Степанчук (слева)
- У нас армрестлинг ещё не так развит, - отмечает Андрей. - Я пахал, тренировался, поэтому добился успеха. У нас есть перспективные ребята, но в плане залов и поддержки армрестлинга ещё отстаём. Тренироваться нужно много. Я вот к каждому сопернику подхожу индивидуально. Только когда беру его за руку, понимаю, как буду с ним бороться. Это умение только с опытом приходит.
В командном зачёте бронза у армрестлеров Костанайского района, серебро у спортсменов Алтынсаринского района, а первое место разделили силачи из Сарыкольского и Карабалыкского районов.
Абсолютное большинство призовых мест досталось спортсменам из районов, а не из городов, и это существенное отличие чемпионата по армрестлингу от областных турниров по другим видам спорта. Когда спрашиваешь победителей об интенсивности подготовки, ответы почти не отличаются: тренировки 3 или 4 раза в неделю.
Парвиз АХМЕДОВ из Сарыкольского района занимается армрестлингом всего 2 года. В весовой категории 85 кг он занял первое место. Себя сарыколец считает профессиональным спортсменом, хоть и занимается армрестлингом дома - говорит, что с «дядькой на руках тренируется».
- Физическую силу, конечно, набираю в местном спортзале, - рассказал «НГ» Парвиз. – Стараюсь первым на стартовом рывке продавить руку противника. А если же соперник успел раньше меня сделать хороший старт борьбы, то тут уже приходится выкручиваться - всю силу стараюсь направлять на кисть соперника.
Александр Сивохин (слева) против Парвиза Ахмедова
В финале соперником Ахмедова был костанаец Александр СИВОХИН. Армрестлингом он занимается уже 7 лет. Этот вид спорта привлек тем, потому что к нему можно относиться как к хобби - нет необходимости проводить недели на сборах, соблюдать строгий режим и заниматься по строгой программе. Зато Александр уделяет серьёзное внимание другому аспекту соревнований:
- Я всегда, прежде чем бороться, разминаю руки. Но чаще всего подготовка происходит в форме тренировочной борьбы с кем-то из участников соревнований.
17-летний Аян КАЛМАНТАЕВ из Алтынсаринского района и 23-летний Николай МИЩЕНКОВ из Сарыкольского района встретились в финале весовой категории 55 кг.
Аян Калмантаев (справа)
- Я дополнительно упираюсь ногой в стол, мне это серьёзно помогает, - рассказал Аян. – Занимаюсь армрестлингом полтора года. Связки у меня сильные, за счёт них удаётся выигрывать. Мне во время борьбы необходимо сначала остановить напор соперника, а только потом переходить в атаку. Если у соперника удаётся резкий старт, то я рискую проиграть.
Мищенков резким рывком выиграл золото в этом поединке. Армрестлингом он занимается всего 3 недели, помогает физическая сила, накопленная за 7 лет занятий гиревым спортом
- Я почти не устаю, потому что все схватки выигрываю на старте, - отмечает Николай. - Из гиревиков ушёл после травмы, но бросать спорт не стал. я и раньше наблюдал за выступлениями топовых армрестлеров Жоха, Воеводы, Цыпленкова. В больших весах они почти не борются, упор делают на мощь. Так на республиканских соревнованиях будет. Вот и я так стараюсь делать. Хотя были схватки, где борьба растягивалась на полторы минуты.
Когда подвели итоги в личном зачете, оказалось, что среди чемпионов спортсменов из Костаная нет. А среди других городов отличились только представители Рудного Андрей Степанчук (100 кг) и Лисаковска Роман Ткачук (110 кг).
Девушки соревновались только в трёх весовых категориях. Как отмечает Сергей Карпенко, армрестлинг среди женщин пока не популярен.
Победители чемпионата
|
Спортсмен
|
Весовая категория
|
Регион
|
Девушки
|
Анастасия Кулаковская
|
50 кг
|
Карабалыкский район
|
Анна Варанкина
|
65 кг
|
Сарыкольский район
|
Гульнара Бакажанова
|
свыше 65 кг
|
Алтынсаринский район
|
Мужчины
|
Денис Кисилев
|
50 кг
|
Алтынсаринский район
|
Николай Мещенков
|
55 кг
|
Сарыкольский район
|
Нурлан Тайжанов
|
60 кг
|
Сарыкольский район
|
Талгат Суиндиков
|
65 кг
|
Костанайский район
|
Владислав Кокубасов
|
70 кг
|
Мендыкаринский район
|
Руслан Махмутов
|
75 кг
|
Карабалыкский район
|
Сергей Дорошенко
|
80 кг
|
Карабалыкский район
|
Парвиз Ахмедов
|
85 кг
|
Сарыкольский район
|
Дмитрий Якимов
|
90 кг
|
Денисовский район
|
Андрей Степанчук
|
100 кг
|
Рудный
|
Роман Ткачук
|
110 кг
|
Лисаковск
|
Субхан Ахмедов
|
свыше 110 кг
|
Сарыкольский район
Фото Георгия ГОВОРОВА
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alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: На площадь выйду и буду требовать льгот для тех кто не владеет хореем) А вот это - милости просим! Поскольку не ведаю что за слово такое диковинное "хорей"! Глядишь, и мне...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Ой не кликайте беду Таноми! Ой не надо поэты переономастили же . обращайтесь правильно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//! Вы бОрзы в прозе, но рифмой явно не владеете// Это я просто не показывал свой дар) как написал бы тут,амфбрахием обзавидовались бы)