Большинство лидеров - из районов. Итоги областного чемпионата по армрестлингу

В воскресенье, 2 февраля 2020 года, по всему миру молодожёны толпились у загсов, пытаясь зарегистрировать свой брак в красивую дату-палиндром. А в Костанае в этот день 82 красивых и, главное, сильных армрестлера боролись за титул чемпиона области в 12 весовых категориях.

Турнир проходил в Академии силовых видов спорта. Участвовали спортсмены из Костаная, Рудного, Лисаковска, Карабалыкского, Атынсаринского, Сарыкольского, Костанайского, Фёдоровского и Денисовского районов.

Из них отобрали 12 сильнейших, которые будут представлять наш регион чемпионате РК в Актобе.

- У нас на турнире спортсмены выступают в двоеборье: на правой и на левой руке, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Сергей КАРПЕНКО. - Важно, чтобы в сумме на обеих руках были максимально высокие очки, только так можно выиграть чемпионский титул. В нашем регионе тренеры по армрестлингу работают в основном на общественных началах. Большинство участников чемпионата занимаются гиревым спортом, тяжёлой атлетикой. Хотелось, чтобы и ДЮСШ готовили ребят по нашему направлению. Конкуренция на республиканском турнире большая, ведь спортсмены из Казахстана на 2-м месте в мире. Но и у нас есть свои результаты.

Рудничанин Андрей СТЕПАНЧУК в весовой категории 110 кг был вне конкуренции. Он - один из немногих представителей нашего региона, кто дважды становился чемпионом Азии по армрестлингу.

Андрей Степанчук (слева)

- У нас армрестлинг ещё не так развит, - отмечает Андрей. - Я пахал, тренировался, поэтому добился успеха. У нас есть перспективные ребята, но в плане залов и поддержки армрестлинга ещё отстаём. Тренироваться нужно много. Я вот к каждому сопернику подхожу индивидуально. Только когда беру его за руку, понимаю, как буду с ним бороться. Это умение только с опытом приходит.

В командном зачёте бронза у армрестлеров Костанайского района, серебро у спортсменов Алтынсаринского района, а первое место разделили силачи из Сарыкольского и Карабалыкского районов.

Абсолютное большинство призовых мест досталось спортсменам из районов, а не из городов, и это существенное отличие чемпионата по армрестлингу от областных турниров по другим видам спорта. Когда спрашиваешь победителей об интенсивности подготовки, ответы почти не отличаются: тренировки 3 или 4 раза в неделю.

Парвиз АХМЕДОВ из Сарыкольского района занимается армрестлингом всего 2 года. В весовой категории 85 кг он занял первое место. Себя сарыколец считает профессиональным спортсменом, хоть и занимается армрестлингом дома - говорит, что с «дядькой на руках тренируется».

- Физическую силу, конечно, набираю в местном спортзале, - рассказал «НГ» Парвиз. – Стараюсь первым на стартовом рывке продавить руку противника. А если же соперник успел раньше меня сделать хороший старт борьбы, то тут уже приходится выкручиваться - всю силу стараюсь направлять на кисть соперника.

Александр Сивохин (слева) против Парвиза Ахмедова

В финале соперником Ахмедова был костанаец Александр СИВОХИН. Армрестлингом он занимается уже 7 лет. Этот вид спорта привлек тем, потому что к нему можно относиться как к хобби - нет необходимости проводить недели на сборах, соблюдать строгий режим и заниматься по строгой программе. Зато Александр уделяет серьёзное внимание другому аспекту соревнований:

- Я всегда, прежде чем бороться, разминаю руки. Но чаще всего подготовка происходит в форме тренировочной борьбы с кем-то из участников соревнований.

17-летний Аян КАЛМАНТАЕВ из Алтынсаринского района и 23-летний Николай МИЩЕНКОВ из Сарыкольского района встретились в финале весовой категории 55 кг.

Аян Калмантаев (справа)

- Я дополнительно упираюсь ногой в стол, мне это серьёзно помогает, - рассказал Аян. – Занимаюсь армрестлингом полтора года. Связки у меня сильные, за счёт них удаётся выигрывать. Мне во время борьбы необходимо сначала остановить напор соперника, а только потом переходить в атаку. Если у соперника удаётся резкий старт, то я рискую проиграть.

Мищенков резким рывком выиграл золото в этом поединке. Армрестлингом он занимается всего 3 недели, помогает физическая сила, накопленная за 7 лет занятий гиревым спортом

- Я почти не устаю, потому что все схватки выигрываю на старте, - отмечает Николай. - Из гиревиков ушёл после травмы, но бросать спорт не стал. я и раньше наблюдал за выступлениями топовых армрестлеров Жоха, Воеводы, Цыпленкова. В больших весах они почти не борются, упор делают на мощь. Так на республиканских соревнованиях будет. Вот и я так стараюсь делать. Хотя были схватки, где борьба растягивалась на полторы минуты.

Когда подвели итоги в личном зачете, оказалось, что среди чемпионов спортсменов из Костаная нет. А среди других городов отличились только представители Рудного Андрей Степанчук (100 кг) и Лисаковска Роман Ткачук (110 кг).

Девушки соревновались только в трёх весовых категориях. Как отмечает Сергей Карпенко, армрестлинг среди женщин пока не популярен.

Победители чемпионата

Спортсмен Весовая категория Регион Девушки Анастасия Кулаковская 50 кг Карабалыкский район Анна Варанкина 65 кг Сарыкольский район Гульнара Бакажанова свыше 65 кг Алтынсаринский район Мужчины Денис Кисилев 50 кг Алтынсаринский район Николай Мещенков 55 кг Сарыкольский район Нурлан Тайжанов 60 кг Сарыкольский район Талгат Суиндиков 65 кг Костанайский район Владислав Кокубасов 70 кг Мендыкаринский район Руслан Махмутов 75 кг Карабалыкский район Сергей Дорошенко 80 кг Карабалыкский район Парвиз Ахмедов 85 кг Сарыкольский район Дмитрий Якимов 90 кг Денисовский район Андрей Степанчук 100 кг Рудный Роман Ткачук 110 кг Лисаковск Субхан Ахмедов свыше 110 кг Сарыкольский район

Фото Георгия ГОВОРОВА