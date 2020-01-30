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ACROS
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
//которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить// Единственный вопрос: насколько КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОСОВЕСТНО и главное ОПЕРАТИВНО будет работать медперсонал. И захочет ли с ними...
30.01.20 22:31
abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Цитата-//да за это нада - расстреливать// Я не оправдывал расстрел,старичок если ты не заметил) я говорю что пример не подходящий) люди там долеко не мирно себя вели) а просрочку на ночь вредно...
30.01.20 22:09
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Нет, Максик, вот он, я на руках сижу. b.radikal.ru У мамы. Здесь один год мне... :lol: :oops: :-) ;-)
30.01.20 22:07
abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Цитата-//. Ты бы дучше промолчал, Казёл...// Ухты...)
30.01.20 22:05
Vit
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
У меня есть один знакомый. Простой электрик в городе костаная с зп 90 000. Долго мечтал о автомобиле. Постояно мне звонил и спрашивал, как, че, куда. Я как мог его отговаривал. Сотни причин приводил...
30.01.20 21:54
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38-летнюю жительницу отдаленного поселка с массивным кровотечением спасли в Костанайской области

30 января 2020, 19:27 |  Происшествия

Вечером 30 января борт санитарной авиации доставил в Костанай 38-летнюю роженицу. Мать троих детей, живущая в поселке Жангельды, едва не погибла на 38 неделе беременности четвертым ребенком. Спасти ее удалось благодаря совместным усилиям врачей.

Женщина поступила в районную больницу с массивным кровотечением, в крайне тяжелом состоянии. Ее ребенка, к сожалению, спасти не удалось - он погиб  в утробе матери еще до поступления в стационар. Как сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, медикам пришлось основательно побороться за жизнь матери.

- Бригада врачей из Амангельды и Аркалыка  роженицу прооперировали, стабилизировали, восполнили кровь. Специалисты из областной больницы их консультировали. Как только состояние  женщины позволило, был вызван борт санитарной авиации  и пациентку доставили в областную больницу для дальнейшего лечения.

Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Послеоперационный период, по оценке врачей, протекает нормально. Они надеются, что в скором времени мать троих детей вернется домой.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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