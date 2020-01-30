38-летнюю жительницу отдаленного поселка с массивным кровотечением спасли в Костанайской области

Вечером 30 января борт санитарной авиации доставил в Костанай 38-летнюю роженицу. Мать троих детей, живущая в поселке Жангельды, едва не погибла на 38 неделе беременности четвертым ребенком. Спасти ее удалось благодаря совместным усилиям врачей.

Женщина поступила в районную больницу с массивным кровотечением, в крайне тяжелом состоянии. Ее ребенка, к сожалению, спасти не удалось - он погиб в утробе матери еще до поступления в стационар. Как сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, медикам пришлось основательно побороться за жизнь матери.

- Бригада врачей из Амангельды и Аркалыка роженицу прооперировали, стабилизировали, восполнили кровь. Специалисты из областной больницы их консультировали. Как только состояние женщины позволило, был вызван борт санитарной авиации и пациентку доставили в областную больницу для дальнейшего лечения.

Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Послеоперационный период, по оценке врачей, протекает нормально. Они надеются, что в скором времени мать троих детей вернется домой.